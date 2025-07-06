颱風丹娜絲來襲7日是否停班課 北市晚間8時宣布
2025/7/6 08:56（7/6 09:07 更新）
（中央社記者楊淑閔台北6日電）交通部中央氣象署5日發布颱風丹娜絲海上、陸上颱風警報。台北市長蔣萬安今天表示，會密切注意颱風動向，明天是否停班停課，按照慣例由北北基桃4縣市討論，今晚8時宣布。
蔣萬安出席颱風丹娜絲整備會議，會前接受媒體聯訪表示，密切注意颱風可能對台北市地區造成的影響，對於是否停班停課，按照慣例由北北基桃4縣市討論，於晚上8時宣布。
蔣萬安說，防災整備工作會料敵從寬、禦敵從嚴，隨後他將再到建國抽水站視察防颱整備情形，市府會盡力確保台北市區低窪地區、易淹水區是否預先部署，以確保防洪排水設備正常運作。（編輯：管中維）1140706
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