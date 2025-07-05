台巴ECA第8號決議文生效 巴拉圭19項產品輸台享優惠

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（中央社記者蘇思云台北5日電）經濟部今天宣布，台灣跟巴拉圭雙方簽署的經濟合作協定（ECA）第8號決議文今天正式生效，台灣同意調降巴國冷凍去骨豬肉、已調製或保藏的牛雜碎、小麥粉、工業用酒精及紡織品等17項產品輸台關稅至零，以及米菓關稅調降至10%，天然蜜關稅採3年調降至20%。

經濟部國際貿易署今天發布新聞稿，巴拉圭經濟產業以農產品為主，自2017年迄今，台灣自巴國進口上述產品約4544萬美元，以冷凍去骨豬肉為大宗，這次關稅調降有助擴大雙邊經貿交流及合作商機，並鞏固邦誼。

巴拉圭是台灣在南美洲的重要友邦，經濟發展表現相當穩健，一直以來堅定支持台灣國際參與。巴國政府特別重視畜牧產品的出口競爭力，近年更致力推動產業升級與轉型及促進投資。

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經濟部指出，台巴ECA自2018年2月28日生效後，迄今已召開4屆聯合委員會，達成多項具體成果，為雙邊貿易帶來正面效益。

經濟部說明，相較於ECA生效前，去年台巴雙邊貿易總額成長3倍，特別是巴拉圭冷凍牛肉，已成為台灣主要牛肉進口來源之一。台灣的手工具、塑膠製品及車輛零件等工業產品銷往巴國也成長27%，雙方經貿往來愈加熱絡。（編輯：黃瑞弘）1140705