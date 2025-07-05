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颱風丹娜絲逼近 國軍災防待命總兵力1萬餘人

2025/7/5 22:48（7/5 23:23 更新）
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圖為國軍AAV7兩棲突擊車待命。（中央社檔案照片）
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（中央社記者吳書緯台北5日電）輕度颱風丹娜絲逼近，中央氣象署發布陸上颱風警報。國防部晚間表示，已配合中央災害應變中心完成一級開設，國軍部隊目前災防待命總兵力約1萬餘人，AAV7兩棲突擊車、膠舟等各類災防裝備機具計34類3000餘輛（部），均完成整備。

國防部晚間10時30分以新聞稿指出，因應颱風丹娜絲可能造成影響，國防部今天召開災害應變中心管制會議，要求國軍各級部隊，密切掌握颱風動態及災害潛勢區狀況，務求以最周延的整備降低災損。

國防部指出，目前國防部已配合中央災害應變中心完成一級開設；其餘各作戰區將配合地方政府開設等級提升，協助執行各項災防工作。

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國防部進一步表示，國軍部隊目前災防待命總兵力約1萬餘人，AAV7兩棲突擊車、膠舟等各類災防裝備機具計34類3000餘輛（部），均完成整備；並針對災害潛勢區及低窪地區預置兵力、機具以即時救援。另國軍各醫院編組救護醫療小組，可隨時投入醫療支援。

國防部強調，後續將掌握颱風丹娜絲行經路線，在確保官兵安全前提下，做好各項防颱與災害防救準備工作，協力守護家園，確保民眾生命財產安全。（編輯：張均懋）1140705

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