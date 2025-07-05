悍將單局攻13分寫紀錄勝桃猿 逼出余德龍登板

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（中央社記者謝靜雯台北5日電）中職富邦悍將隊今天打線爆發團隊敲25安，范國宸、張育成都開轟，4局單局12安平聯盟紀錄、單局攻13分破隊史紀錄，在9局上逼出余德龍登板投球，終場以18比4擊敗樂天桃猿。

悍將隊今天作客樂天桃園棒球場，悍將3局上靠著林澤彬、林岳谷接連安打先馳得點，1人出局後張育成補上安打添分。

悍將4局上從孔念恩安打開始，李宗賢、林澤彬、林岳谷、范國宸接連安打攻下4分，將桃猿隊先發投手黃子鵬打退場，張育成內野安打延續攻勢，申皓瑋選到保送，戴培峰敲安帶有打點，陳真高飛犧牲打添分，再靠著保送、李宗賢、林澤彬接連安打搶分，桃猿再換投還是擋不住攻勢，林岳谷敲安添分，范國宸3分砲幫助球隊將比數拉開至15比0領先。

悍將4局一口氣打了17人次、平隊史紀錄，單局敲12支安打、平聯盟紀錄，單局得13分則是破隊史紀錄；悍將5局上再拿2分，6局上張育成開轟，陽春砲為個人本季第4轟。

桃猿隊5到7局各追1分，8局打完3比18落後，9局上換上野手「工具人」余德龍登板投球，余德龍總計用9球投1局，沒被敲出安打、無失分，這也是余德龍繼4月11日後再度登板擔任投手，桃猿隊9局下再追1分，但攻勢沒有延續吞敗。

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悍將野手林岳谷今天前5打席都敲出安打，單場5安貢獻5分打點、獲選最有價值球員（MVP），林岳谷、張育成單場都敲5安，都是個人中職生涯新高。

悍將先發投手力亞士（Roenis Elias）用95球投7局，被敲5支安打，包括被林承飛敲出陽春砲，投出4次三振，1次四壞保送，總計失掉3分責失分、拿下個人本季第3勝。（編輯：張銘坤）1140705