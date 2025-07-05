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台鐵石城站酒醉旅客月台跌落 影響2列次

2025/7/5 17:45（7/5 17:55 更新）
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（中央社記者黃巧雯台北5日電）台鐵石城站今天傳出酒醉旅客從月台跌落，在區間車進站前，自行滾到月台溝槽上；一度造成福隆至大里間單線雙向行車，經台鐵統計，影響2列次、累計延誤52分鐘，現已恢復。

台鐵公司表示，下午3時16分石城站有1名旅客在4188次區間車到站前，因酒醉不慎從月台跌落至路線上，並於列車進站前，自行滾到月台溝槽上，未遭列車撞及，立即通知鐵路警察及救護車前往現場處理。

台鐵指出，這起事件一度造成福隆至大里間以西正線單線雙向行車，下午3時38分旅客由救護車送醫；在鐵路警察蒐證完畢後，下午4時05分福隆至大里間恢復雙線正常行駛。經統計影響2列次，累計延誤52分鐘。（編輯：吳素柔）1140705

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