貨量不振旺季不旺 中美海運價月跌逾4至6成

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（中央社台北5日電）陸媒報導，傳統航運旺季來臨之際，中美海運價格卻出現月跌4到6成現象，原因包括美國經濟復甦前景不明下中美貨物運輸需求缺乏增長動力，此外北美進口貨量已集中前移至上半年，預估下半年增速將回落。

財新網報導，上海航運交易所4日發布上海出口貨櫃綜合運價指數（SCFI）顯示，中國至美西（美國西海岸）和美東（美國東海岸）運價分別為2089美元/FEU（40呎櫃）和4124美元/FEU，相較於6月6日因中美5月初達成90天關稅減免協議後美西漲至5606美元/FEU、美東漲至6939美元/FEU，相當於1個月分別暴跌63%和41%。

上海航運交易所週度報告顯示，美國經濟復甦前景不明，中美貨物運輸需求缺乏增長動力，供求平衡情況不理想，導致即期市場訂艙價格持續下滑。

美國供應管理協會（ISM）的數據顯示，美國6月ISM製造業PMI為49，連續4個月低於榮枯線，其中訂單和就業指數萎縮加劇，顯示美國製造業低迷局面持續。

全球最大航運協會波羅的海國際航運公會（BIMCO）預估，有鑑於北美進口貨量已集中前移至上半年，預計下半年北美進口貨量增速將回落，而今年至明年北美地區進口貨量年均增長率僅為1.6%，為全球最低水平。

業界人士說，5月底大出口商集中出貨，讓航運公司對美線需求有了樂觀預期，因此加大投放運力，不斷增加航線和班次，但實際上由於關稅減免的窗口期很短，許多中小出口商不願為這兩個月的貨物重啟出口，造成貨量大幅少於預期，外界普遍對中美最終能談成的關稅稅額不樂觀。

據中國的華泰期貨研究報告，中美航線需求此前一度快速增加使運價大漲，以致航運公司6至7月積極努力恢復運力。上海至美國的航線6月每週平均運力月增46%至35萬TEU（20呎櫃），7月每週平均運力將繼續增至35.9萬TEU。

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報導指出，航運公司已經重新準備裁撤中美航線運力。有數據顯示，6月30日到8月3日，跨太平洋、跨大西洋以及亞洲-北歐和地中海航線總共宣布取消48個航次，其中近半在跨太平洋東向（即中國至北美）航線。

據航運巨頭馬士基集團（Maersk）最新報告，有艦於中美關稅暫停緩衝期可能在8月結束，許多客戶正重新評估出貨時間，導致第三季海運市場更為複雜。（編輯：周慧盈/張淑伶）1140705