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外送員違規事故多 上海祭出「紅碼」禁止接單

2025/7/5 19:05
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（中央社台北5日電）針對外送員交通違規事故多，中國上海市4月祭出「交通安全碼」，依據外送員交通紀錄賦碼，規定「綠碼」才能登錄平台接單，「紅碼」禁止接單；同時要求平台企業優化配送演算法，減少趕時間，據稱交通事故明顯下降。

上海常住人口將近2500萬人，每天奔跑在大街小巷的外送、快遞員約有20萬人。因為搶訂單時效的壓力，致使他們交通違規行為屢禁不止。上海市公安局交警總隊表示，外送員事故每天約2000件。

綜合上觀新聞、澎湃新聞報導，上海公安交管部門為此打造「快遞外賣行業非機動車交通安全執行信息系統」，將外送員、車輛、企業數據全部彙聚，透過演算法模型生成「高風險企業」、「違法高發站點」、「問題騎手」等清單。

上海市公安局交警總隊勤務支隊副支隊長岑偉龍表示，透過分析違法次數、事故率、號牌使用等10餘項指標，對外送員、站點、平台企業進行動態評級。

據報導，上海對外送員祭出「交通安全碼」，直接綁定從業資格。新到職必須「綠碼」才能從業；「黃碼」提示需培訓；屢教不改的「紅碼」外送員，則被列入行業禁限名單，責令其所屬平台企業停止接單，要求其他平台企業慎用，直至符合「綠碼」標準後方可派單。

報導指出，交通安全碼從今年4月施行以來，已有420餘名外送員被列入「禁限名單」。

上海交管當局並將外送員區分為綠標、黃標、紅標三種。綠標是使用合規車輛，且無未處理的交通違法行為以及有責交通事故的；黃標是存在1至3起未處理交通違法行為，當月累計交通違法行為5起（含）以上的；紅標則是存在4起（含）以上未處理違法行為或當月發生2起（含）以上有責交通事故。

外送站點則是根據當日上路配送外送員人均得分（綠標10分、黃標7分、紅標3分）評定當日星級；平台企業也是據此評定當日風險等級為高風險或低風險。

官方表示，截至目前，上海快遞外送電動自行車的交通違法件數以及事故死亡人數，比去年同期分別下降 14.8%和42.9%。

上海官方還與轄內22家平台簽署自律公約，明定「站點業務考核等級不得高於安全等級」，迫使企業優化配送演算法。

「叮咚買菜」安全負責人俞虢偉表示，企業將安全指標在考核中的占比提升至45%，對連續兩個月安全等級不達標的網站負責人問責；演算法優化後，外送員平均配送時間延長10%，但違法率下降了25%。

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據報導，外送員違規件數在上海居冠的「餓了麼」也取消超時扣款，延長配送時間，透過彈性調度減少外送員趕時間現象；另一外送巨頭「美團」則建立「安全分」體系，安全分高的外送員可優先接單。

快遞平台「閃送」也設立「榮耀騎手」團隊，將優質訂單優先派給安全表現突出的快遞員，宣稱今年交通事故減少45%。（編輯：楊昇儒）1140705

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