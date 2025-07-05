反傾銷稅換價格承諾 中國：願透過對話解決摩擦

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（中央社記者呂佳蓉台北5日電）中國商務部今天表示，中國在歐洲白蘭地反傾銷調查中接受價格承諾的做法，再次展現中國願通過對話磋商解決貿易摩擦的立場。

中國商務部4日公告對歐盟白蘭地反傾銷調查的最終裁定，裁定存在傾銷，自7月5日起對歐盟進口白蘭地課徵最高34.9%的反傾銷稅，不過豁免馬爹利等34家已提出價格承諾的酒商。

中國商務部公布該公告的時刻，正值中歐在稀土、電動車與白蘭地等問題上出現摩擦以致雙邊緊張關係，中國外交部部長王毅訪問歐洲之際。王毅在4日與法國外交部長巴霍（Jean-Noel Barrot）會面時指出，中歐通過友好協商解決白蘭地問題，充分表明雙方完全有能力處理好摩擦。

中國商務部今天再以商務部貿易救濟調查局負責人答記者形式就此事表示，反傾銷實踐中，如果調查機關接受涉案出口企業作出的價格承諾，即未來出口價格不低於某個水平，將不會被徵收反傾銷稅。

負責人表示，調查機關依法審查後認為，34家歐洲白蘭地企業的申請符合法律要求，決定予以接受。這些企業的產品向中國出口時，只要滿足承諾條件，就不會被徵收反傾銷稅。但在執行過程中，如有證據表明並經調查機關審查後認定，有關企業違反價格承諾，則可停止適用價格承諾，並恢復徵稅。

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對於調查機關在該案中同意接受價格承諾的具體考慮，負責人強調，中國一貫主張審慎使用貿易救濟措施，調查機關依法對有關價格承諾申請進行詳細審查，並充分考慮國內產業的實際狀況，認為該案終裁採用價格承諾方式符合中國相關法律法規，有利於維護公平競爭市場秩序。

負責人表示，中國國內產業對終裁和價格承諾方式表示支持，歐盟業界對適用價格承諾也表示歡迎。此外，調查機關在該案中接受價格承諾，也再次展現中國願意通過對話磋商解決貿易摩擦的立場。（編輯：張淑伶）1140705