民歌50高峰會加場開唱 施孝榮預告有驚喜

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（中央社記者王心妤台北4日電）「民歌50高峰會」主辦單位今天宣布，將於年底加場，在台中惠蓀堂、台北小巨蛋、高雄巨蛋開唱，舞台、歌單等都將重新設計與編排，歌手施孝榮也預告會有驚喜送給觀眾。

根據主辦單位提供資料，加場演唱會將同樣由施孝榮領軍，集結殷正洋、周治平、王中平、王瑞瑜、李明德、羅吉鎮、鄭怡、金智娟、于台煙、王海玲、許景淳、趙詠華等13名歌手演出。

施孝榮表示，年初結束北中南6場演唱會後，看見許多歌迷留言希望能延續演唱會，「內心真的很感動、感謝，歌迷的掌聲和安可聲，是我們決定加場的最大動力。」他期待以加場演唱會為半世紀的民歌旅程畫下句點，而歌手們也很期待跟觀眾同樂。

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對於新舞台與歌單，施孝榮透露，相信觀眾能在聆聽耳熟能詳的歌曲時，藉由不同的舞台和內容編排，感受截然不同的視覺、聽覺饗宴，並有從未嘗試過的驚喜送給觀眾。

加場的演唱會名為「民歌50+高峰會」，將於11月15日在台中惠蓀堂開跑，11月29日在台北小巨蛋舉辦2場、12月6日在高雄巨蛋開唱，門票預計本月8日中午開賣。（編輯：吳素柔）1140704