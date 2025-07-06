美徵收1%海外匯款稅 將衝擊中美洲國家經濟成長

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（中央社記者李登文瓜地馬拉市5日專電）美國總統川普簽署「大而美」法案，規定由美國匯款至他國將收取1%「匯款稅」，直接影響約420萬中美洲移民匯回母國的海外匯款，將對中美洲各國經濟造成大小不等衝擊。

隸屬中美洲統合體（SICA）的「中美洲貨幣理事會秘書處」SECMCA（Secretaria Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano）發布最新報告指出，美國將在2026年1月1日起開始課徵的1%「匯款稅」，將直接影響中美洲在美國約420萬人，包括300萬名無證移民、其他合法居民以及短期簽證工作者。如果匯款人自行吸收成本，可能會減少匯款金額，導致中美洲家庭收到的款項減少。

「中美洲貨幣理事會秘書處」指出，由於海外匯款占宏都拉斯、薩爾瓦多、瓜地馬拉與尼加拉瓜國民生產毛額（GDP）的19%至26%，因此造成的經濟衝擊將因國家而異，不只對經濟，也會產生後續效應。

海外匯款減少將影響家庭消費，波及零售業、農業與小型企業等產業，預計中美洲國家的經濟成長會因此放緩。此外，家庭收入流失反而可能促使更多人外移工作，未來兩年內移民的意願也將升高。

報告中強調，「匯款稅」將擴大該地區的金融風險，因為如果匯款轉向如加密貨幣或現金等非正規管道，恐怕增加非法地下金融活動，降低政府的控管能力。而且對美國本身而言，合法正規的匯款業者收入將因此減少，同樣影響美國政府稅收。甚至因為中美洲國家對海外匯款的高度依賴，「匯款稅」措施可能加劇各國和美國之間的外交摩擦。

瓜地馬拉中央銀行則認為，匯款稅率從原先的5%降至1%，短期內對於經濟的衝擊較為降低。瓜國央行估算，每年國民生產毛額可能會減少2億到2億5千萬美金之間，但長期來看仍不能掉以輕心。

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也因受到美國政策的影響，海外移民開始加速匯款，瓜國央行指出，光是6月份，海外匯款就超過22億美金（約新台幣636億元），比起2024年6月的17億6000萬美金增加26%。今年5月的金額也將近23億美金，匯款成長與「母親節」等節日有關，移民通常會在這段期間增加對國內家人的匯款。

瓜地馬拉中央銀行也預估，2025年全年瓜國可以收到超過234億美金的海外匯款，相當於國內生產毛額的19%，可望再創新高。（編輯：陳慧萍）1140706