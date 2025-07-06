美經濟數據穩定 專家示警川普關稅移民政策恐添變數

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（中央社記者侯姿瑩華盛頓5日專電）美國總統川普重返白宮近半年，已陸續對全球加徵關稅、強硬打擊移民並促成國會通過一項大規模減稅法案，這些舉措可能衝擊美國經濟，但目前狀況相對穩定；儘管如此，經濟專家仍示警，已看到潛在警訊。

華盛頓郵報（The Washington Post）今天報導，許多指標顯示美國經濟情況在川普（Donald Trump）執政下保持相對穩定且樂觀，包括股市上揚、通膨穩定，失業率維持在低點，再加上川普力推的「大而美法案」（One Big Beautiful Bill Act）承諾大幅減稅，企業可望受惠，可能有助刺激部分經濟。

但儘管如此，經濟專家示警，他們已看到潛在警訊。許多分析家指出，在川普政府領導下，美國經濟未來仍充滿不確定性。

報導指出，由於進口激增，美國今年第一季國內生產毛額（GDP）出現萎縮；消費者態度轉趨猶豫，支出減少。而川普祭出的廣泛性關稅目前還難以評估整體影響，許多國家若未能在7月9日對等關稅暫緩期屆滿前和美國達成協議，很可能面臨美國上調關稅。

另一方面，隨著移民自願或因被遣返而離開美國勞動市場，部分關鍵產業恐因此出現勞工短缺，並推升薪資通膨。一些經濟學家擔憂，目前的經濟情勢看起來並不像去年底那樣好。

「我們原本擁有一個成長高於趨勢的經濟，現在則有點轉為橫向發展」，保守派智庫美國行動論壇（American Action Forum）主席荷茲-艾金（Douglas Holtz-Eakin）表示，「這還不算壞消息，但也不是好消息。」

川普去年贏得總統大選，其中一大部分原因是承諾為美國民眾降低物價，矢言「終結通膨」。在川普第二個任期內，儘管關稅波動不斷，但美國通膨已出現穩定跡象，5月消費者物價指數（CPI）年增率2.4%，為2021 年以來最低。

川普的前經濟顧問摩爾（Stephen Moore）對美國經濟前景感到樂觀，他說，「很難看到有什麼負面影響。」不過，美國聯邦準備理事會（Fed）則不認為經濟已擺脫通膨，在6月的會議中決定不降息。

經濟學家正密切關注關稅政策、聯邦政府裁員及打擊移民的行動是否可能引發大規模失業。畢馬威會計師事務所（KPMG）首席經濟學家史萬克（Diane Swonk）直言，「我擔心正在形成的逆風」，並指出潛在的關稅上調風險。

引發不確定性的一大問題是關稅政策未來走向。川普4月初在「解放日」祭出對等關稅措施，對多國徵收11%至50%不等的關稅，引發全球金融市場動盪，他隨後宣布90天暫緩期，期間僅實施10%基準關稅，各國把握時間與美談判，盼爭取較低稅率。

隨著暫緩期將屆滿，根據川普最新說法，他已簽署要寄給12個國家的信函，概述向美輸出產品將面臨的不同關稅稅率，預定7日寄出。

目前經濟學家仍在等待川普關稅、移民及其他政策的整體影響反映於經濟數據上，他們認為，接下來幾個月關稅稅率的變化將左右整體情勢。

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研究機構「牛津經濟公司」（Oxford Economics）經濟學家皮爾斯（Michael Pearce）表示：「目前尚未出現災難性情況，但已有明顯跡象顯示經濟放緩。」

荷茲-艾金直言，若川普恢復「解放日」宣布的關稅稅率，「幾乎可以確定下半年會陷入經濟衰退」。（編輯：陳慧萍）1140706