加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 國際
川普關稅戰
各國因應
新聞專題
各國因應1/211
首頁 / 國際

美財長：未來幾天將宣布數項貿易協議

2025/7/7 02:31
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓6日綜合外電報導）美國財政部長貝森特今天表示，在對等關稅寬限期7月9日到期前，華府即將達成數項貿易協議。他並預告，未來數日將會有幾項重大宣布。

貝森特（Scott Bessent）告訴有線電視新聞網（CNN）節目「美國國情」（State of the Union），總統川普將致函對美國而言貿易量不大的100個國家，通知他們將面臨最初於4月2日定下、後來寬限至7月9日的較高關稅稅率。

路透社報導，貝森特說：「總統川普將寄信給一些我們的貿易夥伴，告訴他們如果不加快取得進展，那麼8月1日他們將會重新回到4月2日的關稅水準。所以，我認為我們很快就會看到許多協議達成。」

自從重返白宮以來，川普點燃全球貿易戰火、顛覆金融巿場，讓各國決策人士為捍衛經濟而疲於奔命，包括設法對美國和對其他國家達成協議。

川普4月2日宣布基準關稅10%，並且對多數國家課徵額外關稅，有些甚至高達50%。但後來這些額外關稅措施暫緩90天，以便相關國家有時間談判及簽署協議，這段時間仍課徵基準關稅10%。

貝森特否認8月1日是新的協商最後期限。他說：「我們的意思是，這是實施時間。如果你想要加快速度，那就去做吧。如果你選擇回歸原定的稅率，那是你的選擇。」

google news透過 Google News追蹤中央社

白宮國家經濟會議（National Economic Council）主席哈塞特（Kevin Hassett）在哥倫比亞廣播公司（CBS）節目「面對全國」（Face the Nation）訪談中，對那些正在認真談判的國家提供了一些回旋空間。

哈塞特說：「你知道，美國向來願意就世界上正在發生的一切事情與所有人對話…確實有最後期限，有些很接近（達成協議），因此也許有些會情況會延後超過原定期限。」他指出，是否可以延後，將由川普總統決定。（譯者：何宏儒/核稿：嚴思祺）1140707

#川普
#白宮
#有線電視新聞網
#哥倫比亞廣播公司
#川普關稅
#對等關稅
#貝森特
#哈塞特
#各國因應
川普
柬埔寨與美國達貿易協議框架共識 可望躲49%關稅華郵：馬斯克若創新政黨槓川普 將面臨6大挑戰
貝森特
美國財長：若貿易夥伴未達成協議 關稅8/1生效美祭出新制裁 鎖定伊朗石油貿易與真主黨
各國因應
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
川普揚言祭35%關稅 日相：與美談判不會輕易妥協
39
更多編輯台推薦新聞：