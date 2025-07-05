加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
直播／丹娜絲動態說明 氣象署颱風警報記者會
首頁 / 兩岸

中國列車緊急事故停運3小時 乘客砸窗透氣引熱議

2025/7/5 17:05
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北5日電）中國一輛客運列車日前因脫軌臨時停運3小時，車內悶熱難耐但列車員不願開車門透氣，一名乘客因此砸破車窗，不少人歡呼稱他為「英雄」。官方媒體批評，列車的應急預案應該更靈活。

根據鐵路部門通報，2日晚間8時28分許，一貨物列車在浙江金華市境內東孝站停車不及，侵入下行正線，導致廣鐵長沙客運段值乘的K1373次客車脫軌。經緊急處置，列車於晚間11時27分恢復運行。

綜合網上訊息，列車停運約3小時內，車廂斷電斷水，空調和通風系統停止運作，有乘客描述，車廂內的溫度一度高達到攝氏38度，空氣悶熱且空氣不流通，老人和小孩尤其感到不適。

乘客們不斷向列車員求助，提出能否打開車門讓大家透口氣。但列車員堅決表示自己不能開門，並稱這是上級指示，令許多乘客益發不滿。最後其中一人用安全錘砸破了車窗，車內的空氣開始流通，不少乘客對他歡呼稱「英雄」。

這兩天，事件的網上輿情持續升溫，還有人謠傳砸窗通風的男子被帶走。

微博帳號「廣鐵長沙客運段」今天再次發文說明，稱當時研判，認為客車滯留地點兩側無站台、車門離地面高度超過1.5公尺、事發時為夜晚、車外無照明、開啟車門可能存在旅客下車摔傷人身安全風險，「車內雖悶熱但沒有達到馬上開啟車門和破窗應急預案的緊急程度」。

據通報，列車工作人員當天晚間曾將各車廂乘務間、廁所、洗臉間、車廂內80餘個能夠開窗通氣的氣窗全部打開。晚間9時20分，車內溫度為31度左右。

google news透過 Google News追蹤中央社

至於這名砸窗男子的下落，通報顯示，在列車停靠金華站後，鐵路公安對砸窗男子進行批評教育，車輛工作人員對破損車窗進行了修復。

中國官媒央廣網對此發表評論稱，這背後反映出兩個關鍵問題：一是應急預案缺乏動態調整機制，未能根據環境變化及時轉換處置策略；二是服務意識存在一定落差，在「保安全」與「保舒適」的平衡中缺失人性化考量。（編輯：張淑伶）1140705

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

39
更多編輯台推薦新聞：