中國列車緊急事故停運3小時 乘客砸窗透氣引熱議

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（中央社台北5日電）中國一輛客運列車日前因脫軌臨時停運3小時，車內悶熱難耐但列車員不願開車門透氣，一名乘客因此砸破車窗，不少人歡呼稱他為「英雄」。官方媒體批評，列車的應急預案應該更靈活。

根據鐵路部門通報，2日晚間8時28分許，一貨物列車在浙江金華市境內東孝站停車不及，侵入下行正線，導致廣鐵長沙客運段值乘的K1373次客車脫軌。經緊急處置，列車於晚間11時27分恢復運行。

綜合網上訊息，列車停運約3小時內，車廂斷電斷水，空調和通風系統停止運作，有乘客描述，車廂內的溫度一度高達到攝氏38度，空氣悶熱且空氣不流通，老人和小孩尤其感到不適。

乘客們不斷向列車員求助，提出能否打開車門讓大家透口氣。但列車員堅決表示自己不能開門，並稱這是上級指示，令許多乘客益發不滿。最後其中一人用安全錘砸破了車窗，車內的空氣開始流通，不少乘客對他歡呼稱「英雄」。

這兩天，事件的網上輿情持續升溫，還有人謠傳砸窗通風的男子被帶走。

微博帳號「廣鐵長沙客運段」今天再次發文說明，稱當時研判，認為客車滯留地點兩側無站台、車門離地面高度超過1.5公尺、事發時為夜晚、車外無照明、開啟車門可能存在旅客下車摔傷人身安全風險，「車內雖悶熱但沒有達到馬上開啟車門和破窗應急預案的緊急程度」。

據通報，列車工作人員當天晚間曾將各車廂乘務間、廁所、洗臉間、車廂內80餘個能夠開窗通氣的氣窗全部打開。晚間9時20分，車內溫度為31度左右。

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至於這名砸窗男子的下落，通報顯示，在列車停靠金華站後，鐵路公安對砸窗男子進行批評教育，車輛工作人員對破損車窗進行了修復。

中國官媒央廣網對此發表評論稱，這背後反映出兩個關鍵問題：一是應急預案缺乏動態調整機制，未能根據環境變化及時轉換處置策略；二是服務意識存在一定落差，在「保安全」與「保舒適」的平衡中缺失人性化考量。（編輯：張淑伶）1140705