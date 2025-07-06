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亞足聯女子亞洲盃資格賽 台灣3戰全勝闖進會內賽

2025/7/6 09:02（7/6 09:53 更新）
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2026亞足聯女子亞洲盃資格賽D組賽事，台灣女足以2比1擊敗印尼，如願3戰全勝、分組第1，晉級2026年在澳洲舉辦的亞足聯女子亞洲盃會內賽。台灣女足蘇育萱（前右）與隊友陳妗文（前左）開心合影。（中華民國足球協會提供）中央社記者黎建忠傳真 114年7月6日
2026亞足聯女子亞洲盃資格賽D組賽事，台灣女足以2比1擊敗印尼，如願3戰全勝、分組第1，晉級2026年在澳洲舉辦的亞足聯女子亞洲盃會內賽。台灣女足蘇育萱（前右）與隊友陳妗文（前左）開心合影。（中華民國足球協會提供）中央社記者黎建忠傳真 114年7月6日
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（中央社記者黎建忠台北6日電）2026亞足聯女子亞洲盃資格賽D組今天進行最後1天賽事，台灣女足靠著出色的發揮，以2比1擊敗印尼，如願3戰全勝、分組第1，晉級明年在澳洲舉辦的亞足聯女子亞洲盃會內賽。

台灣女足這次在資格賽和印尼、巴基斯坦、吉爾吉斯同組，依照賽制，各組第1名可晉級亞足聯女子亞洲盃會內賽。

賽前台灣女足分別以8比0勝巴基斯坦、3比0勝吉爾吉斯，藉由這2場的大勝，幾乎篤定拿下分組第1，除非這場比賽印尼女足大勝7球以上才有可能被翻盤。

儘管如此，印尼在比賽一開局就展開攻勢，靠著精準的傳球在右路取得突破射門機會，所幸台灣女足後衛鄧霈璘在門前及時解圍，化解失分危機。

第20分鐘，台灣女足蘇育萱漂亮地破解印尼越位陷阱，並取得單刀機會後，冷靜推射破網，先馳得點取得1比0領先。

只不過下半場第48分鐘，印尼女足一記平凡的長傳球，卻因為現場大雨出現不規則彈跳，幸運出現空門機會，順利踢進追成1比1平手。

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幸好在第75分鐘，剛剛替補上場的劉于喬，靠著一記驚人的長射破門重新要回領先，也替比賽奠定勝基。

台灣女足結束這系列征戰後將轉往韓國，和中國、韓國、日本進行東亞盃決賽。（編輯：管中維）1140706

#巴基斯坦
#亞足聯
#女足
#亞洲盃資格賽
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