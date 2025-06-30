台灣女足8比0宰巴基斯坦 亞洲盃資格賽開紅盤

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（中央社記者陳容琛台北30日電）在印尼雅加達舉行的2026亞足聯女子亞洲盃資格賽，台灣女足首戰面對巴基斯坦，靠著團隊展現強大的壓制力，終場以8比0痛宰對手，如願開出紅盤。

2026亞洲足球聯盟（AFC）女子亞洲盃資格賽，被列為第1檔次的台灣女足，與巴基斯坦、吉爾吉斯及地主印尼同在D組，爭取唯一1張前進2026澳大利亞女足亞洲盃的門票。

台灣女足在資格賽首場迎戰巴基斯坦，上半場屢屢創造進攻優勢，第14分鐘普馨慧右路起腳，碰到巴基斯坦球員後改變方向成功破網，接著陳妗文、旅外球星蘇育萱相繼突破對手，幫助台灣女足手握3比0領先進入中場休息。

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進入下半場後，台灣女足維持凌厲攻勢，第65分鐘許翊筠左路一記遠射世界波破網，搭配普馨慧門前梅開二度，而劉于喬、何家瑄也加入進球行列，終場台灣女足以8比0痛宰巴基斯坦，為本屆資格賽開出紅盤，下一場預計於7月2日面對吉爾吉斯。

台灣女足總教練陳曉明賽後接受媒體聯訪時提到，選手在上半場比較慢進入狀況，加上天氣悶熱，影響整體發揮，而且難以提升比賽強度，所幸經過半場的調整狀況後，明顯看出選手更有野心及進球慾望，替補上場的年輕選手也努力撐起進球責任，「這場比賽達到教練團預期，獲得大比分的勝利。」（編輯：張銘坤）1140630