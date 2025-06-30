加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
香港國安法實施5年 移民港人難回鄉、台人壓抑恐懼續留
首頁 / 運動

台灣女足8比0宰巴基斯坦 亞洲盃資格賽開紅盤

2025/6/30 12:07
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳容琛台北30日電）在印尼雅加達舉行的2026亞足聯女子亞洲盃資格賽，台灣女足首戰面對巴基斯坦，靠著團隊展現強大的壓制力，終場以8比0痛宰對手，如願開出紅盤。

2026亞洲足球聯盟（AFC）女子亞洲盃資格賽，被列為第1檔次的台灣女足，與巴基斯坦、吉爾吉斯及地主印尼同在D組，爭取唯一1張前進2026澳大利亞女足亞洲盃的門票。

台灣女足在資格賽首場迎戰巴基斯坦，上半場屢屢創造進攻優勢，第14分鐘普馨慧右路起腳，碰到巴基斯坦球員後改變方向成功破網，接著陳妗文、旅外球星蘇育萱相繼突破對手，幫助台灣女足手握3比0領先進入中場休息。

google news透過 Google News追蹤中央社

進入下半場後，台灣女足維持凌厲攻勢，第65分鐘許翊筠左路一記遠射世界波破網，搭配普馨慧門前梅開二度，而劉于喬、何家瑄也加入進球行列，終場台灣女足以8比0痛宰巴基斯坦，為本屆資格賽開出紅盤，下一場預計於7月2日面對吉爾吉斯。

台灣女足總教練陳曉明賽後接受媒體聯訪時提到，選手在上半場比較慢進入狀況，加上天氣悶熱，影響整體發揮，而且難以提升比賽強度，所幸經過半場的調整狀況後，明顯看出選手更有野心及進球慾望，替補上場的年輕選手也努力撐起進球責任，「這場比賽達到教練團預期，獲得大比分的勝利。」（編輯：張銘坤）1140630

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

40
更多編輯台推薦新聞：