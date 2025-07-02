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台灣女足3比0退吉爾吉斯 再1勝晉亞洲盃會內賽

2025/7/2 20:54
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（中央社記者陳容琛台北2日電）在印尼雅加達舉行的2026亞足聯女子亞洲盃資格賽，台灣女足今天以3比0擊敗吉爾吉斯，暫居分組龍頭，只要下一場擊敗地主隊，就能闖進亞洲盃會內賽。

2026亞洲足球聯盟（AFC）女子亞洲盃資格賽持續進行，被列為第1檔次的台灣女足，與巴基斯坦、吉爾吉斯及地主印尼同在D組，爭取唯一1張前進2026澳洲女足亞洲盃會內賽的門票。

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台灣女足在資格賽首戰以8比0力退巴基斯坦，今天則與吉爾吉斯正面交鋒，雖然因為天氣稍微暫停賽事，但仍不影響台灣女足攻勢，開局許翊筠操刀角球，亂軍之中由蘇芯芸補射破網，加上下半場蘇育萱、台日混血松永早姬輪番破門，終場台灣女足以3比0搶下勝利。

目前在分組賽維持不敗，台灣女足將在5日迎戰地主印尼隊，力拚直接晉級會內賽的資格。獲得今天單場最有價值球員（MVP）的蘇育萱賽後接受主辦單位採訪指出，為了這次賽事準備了2年，「我們會一場比一場更好，下一場也準備好迎戰印尼隊了。」（編輯：張雅淨）1140702

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