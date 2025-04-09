楠梓足球場不安全致紐西蘭女足退賽 鄭英耀：丟臉沒什麼好講

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（中央社記者林敬殷台北9日電）台灣女足隊原訂8日與紐西蘭隊在高雄楠梓足球場進行邀請賽，不過紐西蘭因場地安全疑慮退賽。教育部長鄭英耀今天答詢立委時表示，「這是丟臉，沒有什麼好講的」，國際賽會竟會出現這樣情況，體育署要深切檢討，教育部也會深切檢討。

立法院教育及文化委員會今天審查運動彩券發行條例部分條文修正草案，台灣女足與紐西蘭友誼賽因場地安全被迫取消，引發立委關切。

國民黨立委柯志恩質詢時表示，對台灣來說，這是非常丟臉事情，她詢問教育部體育署長鄭世忠，何時知道這樣狀況，去年沒有對足協有要求嗎，賽事取消竟然是因為場地不合格。

鄭世忠說，他在4月1日知道這件事情，去年已經要求中華民國足球協會在賽前3週到4週加強草皮養護，並列為SOP，這次足協競賽部門與技術部門橫向溝通，有很大錯誤。

柯志恩說，去年9月申請場地時，就知道楠梓足球場今年3月檔期都被借出去，不可能做養護，而且楠梓足球場要符合國際標準有點辛苦，而且紐西蘭女足隊的訓練場地也不是在標準場地。

鄭世忠說，體育署之前有跟足協講過，不管是裝備、出場費及住宿都應該男女一致，之前警告過，強烈要求未來要做好。

柯志恩指出，所以這次沒有對足協做出任何懲處，鄭世忠說，這次賽事沒有核定。

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柯志恩又問，以後如何改進，只能強烈要求嗎。

鄭英耀表示，非常同意立委看法，這是丟臉，沒有什麼好講的，國際運動賽會竟會出現這樣情況，就是丟臉，體育署內部要深切檢討，對於國際賽會事前要確保所有準備工作都應該到位，會深切檢討。（編輯：蘇志宗）1140409