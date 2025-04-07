台灣女足友誼賽遭取消 工會認同紐西蘭安全考量

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（中央社記者陳容琛台北7日電）台灣女足原訂於4月8日與紐西蘭進行友誼賽，沒想到因場地安全疑慮遭取消。女足工會今天指出，認同這個決定，並給予紐西蘭女足最大同理與支持。

積極備戰6月在印尼舉行的2025亞洲盃資格賽，台灣女足原訂於4月8日在高雄楠梓足球場與紐西蘭女足進行友誼賽，不過紐西蘭隊在抵台後，針對場地條件進行多次實地勘查，甚至明確提出重新鋪設草皮等建議，但經過雙方協調，仍無法滿足對方的期待，導致賽事遭到取消，引發外界熱議。

台灣女子足球員工會今天透過聲明指出，對紐西蘭女足的決定表達認同，給予對方最大同理與支持，並提到在4月1日就接獲會員反映對楠梓球場狀況疑慮，在得知紐西蘭女足同樣擔憂場地安全，隨即與紐西蘭足球工會取得聯繫，確認雙方球員工會皆支持彼此對球場安全的共識。

考量到事件後續發展極有可能影響台灣的國際形象，女足工會同步向教育部體育署長官提示相關情形，尋求政府部門協助可能，並感謝場地管理方在這段期間的努力。

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然而，女足工會認為，應聚焦「場地合理使用頻率，以及主辦單位對於場地整備的品質要求」，尤其在楠梓球場從今年2月起頻繁使用後，賽事主辦單位是否有對於場地單位提出保養評估與需求，皆是主管機關在台灣辦理國際賽事必須確實監督的責任。

女足工會強調，在台灣女足目標重返世界盃、五人制女足有機會挑戰首次世界盃資格的此刻，政府應落實對於單項協會監督能力，同時呼籲中華民國足球協會在男、女足的對待上，做到最基本的同理與尊重。（編輯：李亨山）1140407