楠梓足球場草皮不佳女足對戰紐西蘭取消 高市府：廠商已配合改善

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（中央社記者蔡孟妤高雄7日電）中華女足原訂8日要與紐西蘭隊在楠梓足球場進行邀請賽，有媒體報導指出，紐西蘭隊認草皮狀況不佳，決定取消參賽；高市府運發局今天表示，球場目前委外經營，廠商已配合場地改善。

運發局今天回應表示，運發局對於使用高雄市足球場舉辦大型賽會活動皆樂觀其成，足協先前尋找2027亞洲盃資格賽主場場地時，因台北場地無法借用，運發局便立即協調場地，提供3月23日至25日在國體場舉辦台灣迎戰土庫曼賽事。

運發局指出，經查，此次活動為足協辦理的國際邀請賽，足協曾於去年9月底希望借用國家體育場今年4月初檔期，由於此日期已排定活動無法提供借用，之後足協轉而洽詢柏文健康事業公司借用楠梓足球場。

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運發局說明，楠梓足球場目前委由柏文健康事業公司營運管理，平時即舉辦多場台灣少年足球指標賽事，也提供企業女足訓練基地，賽事、訓練密集，推動足球發展不遺餘力；此公司對於此次賽事也給予最大支持，配合足協進行場地改善。

柏文健康事業發布聲明，點出球場近期頻繁使用問題，並表示自4月1日起，積極進行場地改善工作，包含草皮更換、草地整理、灑水、壓地，很遺憾最終仍未達成共識。（編輯：陳仁華）1140407