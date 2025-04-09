立委爆足協爭議 鄭英耀：這個臉丟不起、將盤點問題

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（中央社記者林敬殷台北9日電）民進黨立委陳培瑜今天列舉中華民國足球協會長期積欠球員與職員款項、轉播費超支等問題，要求教育部要有態度。教育部長鄭英耀說，將責成教育部次長張廖萬堅及體育署長鄭世忠，直接向足協盤點問題出在哪，不然「這個臉真的是丟不起。」

立法院教育及文化委員會今天審查運動彩券發行條例部分條文修正草案，台灣女足與紐西蘭友誼賽因場地安全被迫取消，引發立委關切，陳培瑜更進一步指陳足協長年累積迄今未解的問題。

長期以來足協積欠國家代表隊球員、隊職員，甚至是廠商、足協員工款項，陳培瑜質詢時說，立院教育及文化委員會在去年3月21日提案，要求教育部在2周內通知所有被足協欠款的人，足協必須整理欠款明細，到現在為止已超過1年，跟很多債權人詢問，都還沒有交出來。

陳培瑜進一步指出，足協承接球賽的轉播費，超支新台幣數百萬元，體育署先前回應說，因為多頻道上架，所以沒問題。但她認為，費用還是存有諸多問題，轉而詢問審計部，審計部告訴她，體育署沒有核實審核經費編列及超支的合理性，教育部對此應有態度。

陳培瑜表示，日本奧運代表隊選手未成年飲酒被抓，遭退隊處分，台灣足協卻讓未成年飲酒退隊的球員重返國家隊，當時鄭英耀答詢時說不妥，但足協卻讓當時也有飲酒的教練繼續擔任U17國家隊總教練。

陳培瑜說，不能足協一直出狀況，卻讓行政部門背鍋，尤其運動部可望在今年8、9月掛牌，更應注意未解的問題。

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對此，鄭英耀說，他完全同意陳培瑜所提的問題，當全國國民都在關心運動部成立，期待有更好的運動場域及運動人才培育，他會要求張廖萬堅、鄭世忠與教育部，直接跟足協一樣一樣來盤點，到底問題出在哪裡，哪些是體制上應該要改善的，哪些是屬於單項協會。

鄭英耀表示，必須認真面對這個問題，不然，國家的付出、大家的努力，這個臉真的是丟不起。（編輯：翟思嘉）1140409