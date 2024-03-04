足協被爆逼女足球員簽不平等合約 聲明致歉作廢合約

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（中央社記者黎建忠台北4日電）中華足協遭爆逼迫女足國家隊簽訂不平等合約，進而引發爭議。中華足協今天發出聲明表示，除了對球員們道歉外，也強調會作廢該合約內容。

球評石明謹在臉書爆料，指稱中華民國足球協會逼迫女足國家代表隊成員簽署不平等合約，並表示合約內容都是足協要求球員提供的權利以及禁止事項，「足協幾乎把自己當成全權經紀公司在處理，而且還不分錢給選手，甚至威脅不簽約的話，恐怕以後會沒有球踢。」

對此，足協今天發出聲明表示，近來與國家成年女足隊球員簽訂合約引發爭議一事，深刻了解社會上多方關切與疑慮之處，也在此對球員們表達歉意。

足協強調，除了感謝教育部體育署的督導以及社會大眾的意見，目前已決議將在3月25日國家隊集訓當日，先歸還該合約給球員，「並作廢該合約內容」。

另外，足協考慮於近期成立專案小組，邀請女足隊球員、球團代表、女足工會代表及總教練與會討論，期望能在兼顧球員與球團權益、訓練紀律及團隊榮譽的最大共同利益目標下，提出適合目前國家成年女足隊的團體協議。（編輯：張雅淨）1130304