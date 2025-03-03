首屆總統盃足球賽4/21開踢 鼓勵成年愛好者參與

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（中央社記者黎建忠台北3日電）2025全國總統盃足球錦標賽將於4月12日展開，並從今天起開放年滿18歲愛好者報名，爭奪總獎金新台幣470萬元；中華民國足球協會理事長王麟祥說，成年足球近來有好表現，也值得被鼓勵。

台灣足球曾於1960到1990年代舉辦過中正盃、足協盃等，由社會球隊報名參加，男子組有老牌球隊飛駝、北市銀，女子組則有宜寧、銘傳、景文等球隊。

王麟祥在致詞時表示，現在隨著企業聯賽和木蘭聯賽逐步躍上國際舞台，以及台灣足球在國際賽能度越來越高的情況下，「是時候讓台灣足球在企業聯賽以外，擁有最高等級別的賽事了。」

王麟祥強調，台灣的青少年足球和幼兒足球發展得相當成功，但成年人層級的足球也應該被鼓勵，「自從我上任以來就一直努力調整足協的事務，所以也特別感謝這次願意贊助獎金的企業。」

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比賽從今天起開放報名，預賽場地預計在高雄楠梓足球場及高雄國家體育場，賽制男、女各以報名32隊為上限，預賽分為4隊1組採雙循環賽，分組賽前2名晉級單淘汰賽。

更特別的是，這次總統盃的球隊報名時分為A、B名單，參考目前國際賽方式，B名單為男子U23/女子U20的選手，每隊最多可提報5名，鼓勵球隊挖掘具發展潛力新秀，也可讓國家隊總教練選訓參考。（編輯：李亨山）1140303