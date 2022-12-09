楠梓足球場引熱議 足協：人工草皮基層用無認證需求

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（中央社記者龍柏安台北9日電）中華足協今天發布聲明稿，指出位在高雄楠梓興建的兩面足球場，其中以人工草皮覆蓋的練習場，主要用於基層足球發展與8人制，由於無法辦理正式國際賽事，因此認證需求不高。

今周刊報導，耗資新台幣逾3.5億元興建的高雄市立楠梓文中足球場，今年8月18日完成驗收，卻不符合國際標準，且興建過程計畫曾歷經修改，將同時興建的兩面球場草皮相互對調，質疑成果大打折扣。

當時曾出席會議並提出建議兩面場地草皮互換的前足協秘書長方靖仁今天在臉書上說，楠梓足球場當初定位就是國家體育場的副球場，也可視為預備場地，當台灣辦國際賽事，4隊小組賽踢到最後一個比賽日，須同時開踢維持公平性，就要有另一座符合規格的比賽場館。

方靖仁並指出，由於天然草皮養護不易，價格也不便宜，更無法承載太高使用率，因此才會建議把一旁的練習場改為人工草皮，除能肩負各級國家隊訓練，還能當成雨天備案場地。

至於未獲FIFA認證一事，方靖仁則直言，所有採用天然草皮的球場，申辦完成後FIFA會派員前來場勘，只要通過就可辦理比賽。足協聲明稿中也提到，以人工草皮覆蓋的練習場，在沒有燈光、看台及相關附屬設施條件下，其實無法舉辦正式國際賽，因此認證需求性不高。

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方靖仁表示，隔壁就有一個可以踢國際賽的天然草皮球場，15分鐘車程就有一個世界級的國家體育場，「到底沉醉在人工草皮練習場要FIFA認證是哪門子的謬誤」。

足協指出，考量台灣U12與社區型賽事多採8人制賽制，因此場地上另外規劃8人制足球場地線能辦理基層賽事，將可大幅提升使用率，提升足球參與人口，此外足協也特別感謝高雄市政府運動發展局，認同足球發展專業意見而進行調整。（編輯：張芷瑄）1111209