2022世足卡達登場 賽程戰績、直播管道看這裡【不斷更新】

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2022世界盃足球賽11月20日起在卡達登場，圖為喀麥隆在世足友誼賽對上巴拿馬。（圖取自facebook.com/fifaworldcup）

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（中央社網站）2022世界盃足球賽11月20日起在卡達杜哈（Doha）登場，開幕戰由地主國卡達對上厄瓜多。中央社即時彙整賽程表、小組賽戰績及晉級隊伍、直播管道等重點，讓你輕鬆掌握世界盃最新消息。

世足小組賽有32隊、8個小組，分組賽前2名可晉級16強，16強隊伍在淘汰賽角逐8強，接著是準決賽、季軍和冠軍賽。今年分組賽事中，歐洲足壇兩大強權德國和西班牙、政壇宿敵美國與伊朗抽到同一組，為本屆世界盃增添話題。

本屆世足賽台灣轉播權由中華電信、愛爾達合作取得，授權直播平台如下（點選超連結可查詢節目表或前往觀賞）：

電視（MOD）：愛爾達體育台

電視（無線台）：華視

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中央社將每日更新賽程戰績表，帶你掌握完整的世界盃賽況。（編輯：劉千綾）1111119