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卡達世足賽倒數3天 各隊面臨挑戰大不同

2022/11/18 12:01（11/18 12:08 更新）
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（中央社杜哈17日綜合外電報導）卡達世足賽倒數3天，各國面臨挑戰大不同。德國隊目標一雪前次在小組賽遭淘汰的恥辱；伊朗隊忙著敦促隊員專注於足球，而非國內反政府抗議；英格蘭隊則努力適應酷熱天氣。

法新社報導，為期1個月的2022年卡達世界盃足球賽將於20日揭幕，各國球隊趕在最後一刻完成賽前準備後，接連抵達卡達。

曾4度奪下世足賽冠軍的德國隊今天抵達卡達首都杜哈，他們昨天才在友誼賽中，以1比0戰勝阿曼。

德國隊在本屆世足賽的目標，是要抹去4年前在俄羅斯世足賽中的悲慘戰況。當時他們在小組賽中以0比2敗給南韓，是1938年以來首度在小組賽就遭淘汰，許多德國媒體都在首頁頭條寫下「歷史性恥辱」。

有別於32支大部分參賽隊伍選擇將訓練基地設在杜哈或鄰近地區，德國選擇距離杜哈111公里的濱海小鎮魯瓦斯（Al-Ruwais）。

德國國家隊經理比爾霍夫（Oliver Bierhoff）解釋：「我們希望在那裡培養團隊精神，幫助我們過關斬將，盡可能走得愈久愈好。」

西班牙隊將於明天凌晨抵達卡達，力拚第2度奪下世足賽冠軍；法國隊昨天稍晚也抵達杜哈，致力成為1962年巴西隊以來保住冠軍金盃的球隊。阿根廷隊及隊長梅西（Lionel Messi）也已在住處安頓下來。

伊朗少女艾米尼（Mahsa Amini）之死引發數十年來最大的反政府抗議行動，伊朗隊隊長賈漢巴克希（Alireza Jahanbakhsh）被英國記者問到，球隊能否專注於21日和英格蘭隊的首場比賽。

他表示：「我們來這裡是為了踢足球，這也是我們在這裡每個人最主要關注的事。」

與此同時，其他球隊正努力適應杜哈的炎熱氣候，今天當地氣溫升高至攝氏34度。

英格蘭隊後衛寇帝（Conor Coady）說，他們球隊在辛苦的晨練後，準備開始適應酷熱環境，「今天早上很辛苦…走出去之後，如果一直把心思放在溫度上或想著天氣好熱，都會讓我們一事無成，所以我們要走出去並接受它。」（譯者：張茗喧/核稿：陳昱婷）1111118

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