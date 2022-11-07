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孫興慜術後應能趕上世足 熱刺教頭有信心

2022/11/7 14:43
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（中央社倫敦6日綜合外電報導）英超托登罕熱刺主帥孔蒂（Antonio Conte）今天表示，他有信心隊上的南韓前鋒球星孫興慜能及時傷癒，趕上20日登場的卡達世足賽。

法新社報導，熱刺上週在歐冠2比1擊敗法甲馬賽，但孫興慜當時在場上與馬賽的姆貝巴（Chancel Mbemba）相撞，導致左眼眼窩骨裂。

身兼南韓足球國家隊隊長的孫興慜4日動手術，現正與時間賽跑，盼能及時傷癒趕上20日開打的2022卡達世界盃足球賽。

熱刺今天英超聯賽主場1比2不敵來訪的利物浦，但賽後孔蒂告訴媒體：「在他手術後，昨天我有傳簡訊給他，孫興慜對受傷動刀極感沮喪。我自己當過選手，了解踢世足的重要性，我希望他能復原良好去踢世足。」

「我有信心，他能很快歸隊並代表南韓出征卡達。」

30歲的孫興慜是南韓至關重要的戰力，攸關球隊能否晉級16強；他生涯在104場國家隊出賽踢進35球。

南韓隊這次世足被分在H組，第一場分組賽是當地時間11月24日對烏拉圭，之後還將對決迦納與葡萄牙，全屬硬仗。

孫興慜的攻擊火力南韓無人可替，上賽季與利物浦的埃及球星薩拉（Mohamed Salah）並列英超進球數最多的金靴獎（Premier League Golden Boot）。（譯者：陳亦偉）

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