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2022卡達世足賽 C羅5度披葡萄牙戰袍率隊征戰

2022/11/11 17:09（11/11 17:42 更新）
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葡萄牙國家足球隊總教練桑托斯10日公布2022卡達世界盃足球賽26人名單，由當家球星的老將「C羅」羅納度（圖）率隊征戰。（美聯社）
葡萄牙國家足球隊總教練桑托斯10日公布2022卡達世界盃足球賽26人名單，由當家球星的老將「C羅」羅納度（圖）率隊征戰。（美聯社）
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（中央社葡萄牙歐拉斯10日綜合外電報導）葡萄牙國家足球隊總教練桑托斯（Fernando Santos）今天公布2022卡達世界盃足球賽26人名單，由當家球星的老將「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）率隊征戰。

法新社報導，原本不是曼徹斯特聯隊（Manchester United F.C.）本季首選的37歲前鋒C羅毫無懸念入選國家隊，希望為葡萄牙爭奪隊史首座世足金盃。

葡萄牙國足隊長C羅以117次進球榮登男子國際足球賽事得分王，本屆葡萄牙隊陣中有不少年輕隊員可以支持進攻，包括馬德里競技（Atletico Madrid）的菲利克斯（Joao Felix）和AC米蘭（AC Milan）的雷奧（Rafael Leao）。

桑托斯說：「我徵召的所有球員都渴望得勝，讓葡萄牙成為世界冠軍，包括羅納度。」

C羅從2006年以來的歷屆世足賽無役不與，這將是他第5度為國家隊效力。

桑托斯拒絕討論沒有雀屏中選的球員，表示「最重要的是那些即將征戰世界盃的球員」。

桑托斯徵召了沒披過國家隊戰袍的班菲卡（Benfica）19歲中後衛席瓦（Antonio Silva），以及39歲的中衛佩佩（Pepe）。

佩佩因膝蓋扭傷，從10月4日起便沒踢球，不過等到11月20日卡達世足賽登場時，佩佩的狀況將適合上場。

葡萄牙本屆世足將於11月24日在H組對上非洲勁旅迦納，接著分別於11月28日和12月2日出戰烏拉圭和韓國。（譯者：李佩珊/核稿：何宏儒）1111111

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