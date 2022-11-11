世足英格蘭正選名單 隊長凱恩領軍麥迪森入選

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英格蘭10日公布26人卡達世界盃足球賽正選名單，隊長凱恩再度領軍出征。圖為歐洲足球總會「國家聯賽」（UEFA Nations League）英格蘭與德國9月26日比賽，凱恩上場踢球。（美聯社）

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（中央社倫敦10日綜合外電報導）2022卡達世界盃足球賽當地時間20日登場，英格蘭今天公布26人正選名單，除凱恩再度領軍出征外，近況正佳的中場麥迪森、前鋒威爾森和拉許福特也都入選。

路透社報導，英超列斯特城（Leicester City）中場麥迪森（James Maddison）和紐卡索聯隊（Newcastle United）前鋒威爾森（Callum Wilson）自2019年就沒再披英格蘭戰袍，但在本月世足登場前，他們因國內賽季表現良好而有所回報。

是否讓麥迪森入選成了最近幾個月的一大話題，但這位25歲球員自上季英格蘭足球超級聯賽開賽迄今，有30個進球與他直接相關，包括踢進18球和12次助攻，這段期間在英格蘭球員中，表現僅次於英格蘭隊長凱恩（Harry Kane）。

英格蘭隊總教練邵斯蓋特（Gareth Southgate）說：「麥迪森表現非常好。我們一直都說他是優秀的球員，理應入選，我們認為他可以給我們一些與其他進攻球員略有不同的助力。」

曼徹斯特聯隊（Manchester United F.C.）的拉許福特（Marcus Rashford）本季進球也回溫，邵斯蓋特同樣將他找回來踢世足。

曼城（Manchester City）雙雄華克（Kyle Walker）和菲力普斯（Kalvin Phillips）儘管先前是傷兵，身體狀況引發疑慮，但也都入選。曼聯隊長馬奎爾（Harry Maguire）雖本季並非場場先發，也進26人名單。

托尼（Ivan Toney）、沃德-普勞斯（James Ward-Prowse）、詹姆斯（Reece James）等人則成遺珠。

英格蘭這次分在B組，21日先對上伊朗，之後會迎戰美國和威爾斯。

英格蘭正選名單如下：

門將：皮克福（Jordan Pickford，艾佛頓）、波普（Nick Pope，紐卡索聯隊）、拉姆斯代爾（Aaron Ramsdale，兵工廠）

後衛：馬奎爾、蕭奧（Luke Shaw，曼聯）、迪亞（Eric Dier，托登罕熱刺）、史東斯（John Stones，曼城）、華克、特里皮爾（Kieran Trippier，紐卡索聯隊）、寇帝（Conor Coady，艾佛頓）、懷特（Ben White，兵工廠）、亞歷山大-阿諾德（Trent Alexander-Arnold，利物浦）

中場：貝林翰（Jude Bellingham，德甲多特蒙德）、孟特（Mason Mount，切爾西）、蓋拉格（Conor Gallagher，切爾西）、萊斯（Declan Rice，西漢姆聯隊）、韓德森（Jordan Henderson，利物浦）、菲力普斯。

前鋒：麥迪森（列斯特城）、福登（Phil Foden，曼城）、格拉利許（Jack Grealish，曼城）、凱恩（熱刺）、薩卡（Bukayo Saka，兵工廠）、史特林（Raheem Sterlin，切爾西）、威爾森（紐卡索聯）、拉許福特（曼聯）。（譯者：盧映孜/核稿：陳亦偉）1111111