全球足壇盛會 世界盃歷史一次看

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北9日綜合外電報導）世界盃足球賽1930年首次舉行，今年的卡達世足賽是第22屆賽事。期間除了1942、1946年因第二次世界大戰而取消外，這項全世界足壇的盛會每4年登場一次。

截至2018年，全世界只有8個國家贏過世足金盃，其中南美森巴軍團巴西獨得5次，不愧「足球王國」稱號，且巴西是唯一每屆都拿到會內賽門票的球隊。歐洲強權德國與義大利各摘下4次冠軍，阿根廷、法國、烏拉圭各有2次封王，英格蘭及西班牙則各抱走過1次金盃。

第1屆

世界盃足球賽是由時任國際足球總會（FIFA）主席雷米（Jules Rimet）一手催生，1930年7月13日至30日在烏拉圭首度舉行，共有阿根廷、巴拉圭、比利時、玻利維亞、羅馬尼亞、巴西、烏拉圭、智利、美國、法國、南斯拉夫、墨西哥、秘魯等13支球隊參賽，其中包括7支南美洲球隊、4支歐洲球隊及2支北美洲球隊。

由於當時經濟蕭條，足球實力強勁的歐洲，包括英國、義大利、西班牙、德國、荷蘭等皆選擇棄賽，最終只有4支歐洲球隊與會。1930年7月13日開幕當天前2場賽事同時舉行，分別由法國、美國拿下勝利，其中法國羅倫特（Lucien Laurent）在對戰墨西哥時建功，踢進世界盃第1球，成為史上首位進球者。

地主烏拉圭最後在決賽中，以4比2擊敗阿根廷隊，成為第1個贏得世界盃冠軍的國家。

第2屆

1934年5月27日至6月10日在義大利舉行，本屆共有16隊參賽，其中有10隊來自歐洲以外的國家，但贏得首座世界盃冠軍的國家烏拉圭，為抗議多支歐洲國家球隊未參加首屆比賽，因此並沒有派隊參加第2屆賽事，成為世界盃唯一奪冠後，未參加下屆比賽的球隊。

第2屆世界盃首度出現會外賽，以決定參賽的隊伍，共有32隊參加，最終16隊晉級會內賽，而義大利也成為唯一參加會外賽的地主隊。奧地利、捷克斯洛伐克、德國、匈牙利、義大利、西班牙、瑞典和瑞士晉級8強。

第2屆世界盃8強賽義大利和西班牙之戰中，還出現世界盃史上首次重賽，在延長賽後，兩隊仍以1比1平手，最後舉行重賽，由義大利1比0淘汰西班牙。義大利最終在決賽中以2比1氣走捷克斯洛伐克，成為贏得世界盃冠軍的第1個歐洲國家。

第3屆

1938年6月4日至19日在法國舉行，可能是氣氛最緊張的一屆，隔年即爆發第二次世界大戰。由於國際足球總會（FIFA）在申辦國法國、阿根廷中選擇了法國，引起阿根廷不滿拒絕參賽，認為不應連續2屆都由歐洲國家舉辦。

烏拉圭繼第2屆後再度缺席，西班牙也因國內爆發內戰而未參加。

第2屆世界盃連主辦國都需參加會外賽，但第3屆修改規定，會外賽首度排除前一屆冠軍及主辦國，與其他14個國家直接晉級會內賽即可，這項作法一直延續至今，但因奧地利臨時退賽，最後法國、義大利等15隊參加會內賽。義大利隊在決賽以4比2擊敗匈牙利，蟬聯冠軍。

第4屆

受到二戰爆發影響，直到1950年6月24日至7月16日才舉行，也因歐洲國家遭戰火波及，因此第4屆就在唯一申辦的巴西舉行，共有13隊參賽，也是唯一沒有舉行單場決賽的世界盃。

最終決賽由4支分組第1名巴西、西班牙、瑞典和烏拉圭進行單循環比賽，拿下最多積分的即可奪冠，賽前外界看好巴西奪冠，但最後巴西對烏拉圭的比賽，烏拉圭2比1擊敗巴西，再度抱起冠軍盃。

本屆平均每場比賽觀眾人數高達6.1萬人，這項紀錄直到1994年才被美國世界盃打破。

第5屆

德國統一前的西德寫下了被喻為世界盃決賽中上最大的冷門紀錄，以3比2擊敗冠軍大熱門匈牙利，奪下隊史首座世界盃冠軍。

這屆於1954年6月16日至7月4日在瑞士舉辦，奪冠大熱門是擁有全球最佳球員普斯卡斯（Ferenc Puskas）的匈牙利，預賽匈牙利就與西德同組，並以8比3狠狠修理西德，一路保持不敗闖進決賽。西德一路跌跌撞撞，預賽慘敗給匈牙利後，靠著附加賽以7比2擊敗土耳其，才闖進8強，並一路挺進取得與匈牙利對決的資格。

匈牙利在決賽開踢10分鐘就取得2比0領先，眼看又要重演預賽的大屠殺，西德不疾不徐，在第10分鐘與18分鐘各中一球，將比數扳平。雙方一路廝殺到第84分鐘，西德靠著一記角球破網，以3比2演出大逆轉，這場在瑞士伯恩舉辦的決賽，也被稱為「伯恩奇蹟」，還改編成電影。

除了大爆冷門的決賽結果之外，本屆賽事寫下了多項紀錄，尤其是在進球相關的紀錄上。平均每場踢進5.38球，至今仍是世界盃的紀錄；匈牙利全隊共踢進27球、平均每場踢進5.4球、平均每場淨勝3.4球，全部都是紀錄；南韓首度踢進世界盃，兩場比賽就丟了16球，其中以0比9慘遭匈牙利痛宰，單場淨輸9球也寫下紀錄。

這屆也是第一次有電視轉播的世界盃，而西德在奪冠路上，全部都只遇上歐陸球隊，也是世界盃至今僅有的過程。

第6屆

1958年6月8日至29日在瑞典舉行。巴西被稱為足球王國，但世界盃初期，巴西戰績並不出色，直到1958年首度奪下世界盃冠軍，開啟了巴西的強權之路，而其中最受矚目的巨星就是比利（Pele）。

當時年僅17歲的比利，在預賽最後一場對上蘇聯才首度亮相，雖然未能進球，但已展現天份。巴西在第4組以2勝1和排名第一晉級8強。巴西在8強賽對上威爾斯，雙方一路僵持到第66分鐘，比利為巴西踢進重要的一球，以1比0淘汰威爾斯，比利也開始嶄露頭角。

準決賽巴西對上法國，法國當時擁有史上最強得分機器方登（Just Fontaine），但初生之犢的比利毫不畏懼，演出他在世界盃生涯的第一場帽子戲法，帶領巴西以5比2淘汰法國，昂首闖進決賽。

巴西決賽的對手是地主瑞典，面對滿場的5萬名球迷，比利再度展現出他出色的天份，下半場幾乎全看他表演。他在第55分鐘與第90分鐘各進1球，再加上瓦瓦（Vava）上半場的兩球，巴西以5比2扳倒瑞典，拿下隊史首座雷米金盃。

比利在冠軍賽的進球，讓他成為在世界盃冠軍賽上場、進球並贏得世界盃的最年輕球員，同時也獲選為世界盃明星隊。而巴西在歐洲奪冠，至今也是唯一一支能在歐洲贏得世界盃的美洲球隊。法國前鋒方登在這屆賽事單屆踢進13球，至今仍無人能超越。

第7屆

1962年5月30日至6月17日在智利舉行，仍維持16支隊參賽的規模，而這屆比賽最大焦點，就是衛冕軍巴西的傳奇前鋒比利在小組賽第2場比賽面對捷克斯洛伐克時受傷，本屆賽事提前報銷。

但就算少了王牌前鋒，「森巴軍團」巴西依舊靠著超強團隊戰力過關斬將，最後在決賽3比1擊敗捷克斯洛伐克，隊史首次完成世界盃連霸。

世界盃自1930年創賽後，前6屆僅有4支冠軍隊，這當中僅義大利曾在1934、1938年首度締造連霸，而烏拉圭雖包辦1930年與1942年兩座冠軍，中間卻相隔2屆。巴西成為世界盃賽史繼義大利之後，第2支完成衛冕的勁旅，也是第3支擁有雙冠的球隊。

智利在舉辦本屆世界盃前，曾發生大地震，造成5000多名民眾喪生，但無損他們舉辦世界盃的決心，他們在災後迅速重建，也讓比賽得以順利舉行。智利一路闖關，直到4強才敗給巴西，最後在季軍戰1比0力克南斯拉夫，創下隊史最佳紀錄。

第8屆

1966年7月11日至30日由英格蘭主辦，這是英格蘭隊史迄今唯一在世界盃奪冠的紀錄，也是世界盃8屆以來，第3支成功在自家拿下冠軍的球隊。

本屆比賽爆發一些爭議，由於國際足總在1964年宣布，非洲國家要取得世界盃會內賽門票，得先從洲際會外賽出線後，再和亞洲球隊進行附加賽，贏家才能晉級世界盃會內賽，因而惹惱了非洲31國，因此這屆世界盃所有非洲國家全面退出抵制，最後北韓成為亞洲唯一的代表。

雖然北韓靠著非洲退賽闖進會內賽，不過他們也沒漏氣，在小組賽先爆冷擊敗義大利，與蘇聯一起挺進8強，至今這仍是北韓在世界盃的隊史最佳參賽紀錄。

此外這屆最有趣的話題，就是場外誕生了一位超級英雄。每屆世界盃主辦國都會展示冠軍獎盃雷米金盃，沒想到英格蘭世界盃開打前，竟爆發雷米金盃失竊的風波，好在一隻名叫皮考斯（Pickles）的警犬，在金盃失竊一週後，於倫敦郊外樹叢中尋獲了用報紙包住的雷米金盃，這才讓英國足協保住了面子。

第9屆

1970年5月31日至6月21日在墨西哥登場，是將世界盃推向全球體壇高峰的關鍵年。隨著彩色電視逐漸普及，第9屆世界盃破天荒首次採用全球電視直播，加上大規模的贊助商加入，世界盃正式進入商業時代。

巴西在這屆決賽4比1踢倒義大利，隊史第3度登上世界盃王座，也成為史上首支包攬3冠的足壇王者。國際足總宣布，巴西將可永久保留雷米金盃（後來失竊），森巴軍團也成為史上唯一擁有世界盃冠軍金盃的球隊。

西德前鋒穆勒（Gerd Muller）是本屆最耀眼的球星，6場比賽攻進10球，是世界盃自1930年創辦以來，單屆世界盃進球數第3高的球星，可惜當年季軍戰面對烏拉圭，穆勒全場沒有任何進球，無法突破法國傳奇球星方登在1958年瑞典世界盃所樹立的「13球障礙」。

第10屆

1974年6月13日至7月7日於西德舉行。有別於過去先小組、後淘汰的賽制，這屆推出了全新賽制，16支球隊照舊分成4組單循環，各組排名前2的隊伍晉級8強後，再分2組循環，第2次循環賽戰績最佳的2支隊伍直接進行決賽，而排名次佳的球隊則交手打季軍戰。

巴西在前一屆拿下隊史第3冠，也獲國際足總特別禮遇，獲贈冠軍金盃—雷米金盃，國際足總本屆打造全新的「大力神盃」，此後不再贈送給任何國家，只會在獎盃上刻上奪冠的球隊與年分，奪冠隊會收到一個銅製鍍金的仿製品，而不是純金獎盃。

挾地主之利，西德成為世界盃史上第4支主辦國奪冠的球隊，傳奇前鋒穆勒在上一屆進10球，這屆再追加4球，2屆比賽累積14球，讓他一舉成為世界盃賽史進球王。這項紀錄高懸了32年，直到2006年德國世界盃才被巴西名將「外星人」羅納度（Ronaldo）的15球打破。目前世界盃的最多進球紀錄，則是德國名將克洛澤（Miroslav Klose）所保有的16球。

第11屆

1978年6月1日至25日在阿根廷登場，賽制完全沿用了上屆西德世界盃，不過為了解決比賽歷經延長賽後仍無法分出勝負的窘境，採用了12碼PK（Penalty shoot-out），但這屆比賽卻沒有任何球隊透過12碼PK的方式來決定勝負。

阿根廷在本屆決賽以3比1擊敗荷蘭，拿下隊史第1座世界盃冠軍，同時也是世界盃11屆以來第6支奪冠球隊。在世界盃開打前2年，阿根廷國內曾發生過軍事政變，因此包括荷蘭等國家在內，一度有意退出比賽。不過，最後取得世界盃會內賽門票的球隊，都如期參加比賽。

雖然阿根廷在自家舉辦的世界盃如願登頂，但8強分組循環時戰績略遜同組的巴西，阿根廷最後一戰不僅要擊敗秘魯，且至少得淨勝4球才能擠下巴西挺進決賽，沒想到阿根廷以6比0狂勝對手逆勢晉級。值得一提的是，秘魯守門員奎羅嘉（Ramon Quiroga）前5場比賽只丟6球，又因出生在阿根廷，一度被懷疑有放水嫌疑，雖然至今仍是無法證實的傳聞，但這讓阿根廷的隊史首冠，更增添些許神秘色彩。

第12屆

1982年6月13日至7月11日在西班牙舉辦。這一屆賽事從第2屆的16支球隊，擴增至史上新高的24隊，隨著參賽隊伍增加，分組也從原先的4組增至6組循環，每組排名前2的隊伍晉級12強，再分成4組進行循環賽，每組冠軍晉級4強淘汰賽。

不過，這是世界盃最短命的賽制，只用了一屆就被推翻。

被視為奪冠大熱門的西德，在小組預賽首役就以1比2爆冷不敵「非洲雄鷹」阿爾及利亞。不過，西德小組賽最後一戰賽前，阿爾及利亞賽事已全部結束，西德只要預賽最後一戰以1比0險勝奧地利，兩國就能挾淨勝球優勢擠下阿爾及利亞、雙雙攜手晉級。最後賽果也一如預期，西德開賽後早早踢進1球，最後以1比0結束。

因此，國際足總為確保比賽公平性，自1986年墨西哥世界盃開始，小組賽的最後1場比賽，都會安排兩地同時開戰，就是為了杜絕球隊鑽規則漏洞。這屆世界盃義大利最後在決賽以3比1擊敗西德，隊史第3度登上王座，也成為繼巴西（1958、1962、1970）之後，世界盃史上第2支奪得3冠的球隊。

第13屆

1986年世界盃原本應該在哥倫比亞舉行，哥國卻在1982年臨時宣布無力主辦，因此墨西哥臨危受命接手，賽事於1986年5月31日至6月29日登場，墨國也成為世界盃創辦以來，首個主辦過2屆賽事的國家。

值得一提的是，墨西哥在1985年發生規模7.8強震，但全國迅速重建，才讓世界盃如期進行。這屆比賽也維持24隊參賽規模，不過賽制有別於4年前，小組分成6組循環，每組取排名前2的隊伍晉級16強，剩下則取排名第3，但戰績最好的4支球隊晉級。16強起進行單淘汰賽，一路踢到冠軍出爐。

本屆由阿根廷在決賽擊敗西德奪冠，當年阿根廷由傳奇球星馬拉度納（Diego Maradona）領軍，8強面對英格蘭時，馬拉度納第51分鐘在禁區沒有任何進攻角度情況下，用手把球撥進球門內，引發極大爭議。馬拉度納事後堅稱是「上帝之手」，直到20年後才在談話性節目上公開承認，他是故意的。

撇開爭議的「手球」不說，馬拉度納仍是當年世界足壇最佳球員之一，在「手球」破網後僅過4分鐘，他單刀盤球連過5名英格蘭防守球員，踢進全場第2球，這一球也被譽為「世紀最佳進球」。

第14屆

1990年6月8日至7月8日於義大利舉行，由西德奪冠，成為繼巴西、義大利之後，第3支3度在世界盃奪冠的球隊，碧根鮑華（Franz Beckenbauer）也成為以球員、教練身分，分別拿下世界盃冠軍的代表性人物。

本屆比賽呈現防守足球態勢，平均每場2.21顆進球是史上最低，包括巴西、西班牙、荷蘭、烏拉圭等列強都止步16強，讓不少專家跌破眼鏡、球迷大失所望。由「足球皇帝」碧根鮑華率領的西德，接連踢下荷蘭、捷克斯洛伐克、英格蘭，闖進對上阿根廷的冠軍戰。

冠軍戰兩隊不斷僵持，正如該屆賽事縮影，始終沒有強力攻勢，僅西德利用一次12碼罰球攻下分數，最終就以1比0擊敗阿根廷。另外，喀麥隆、愛爾蘭闖進8強後，才分別不敵英格蘭、義大利，也是這屆的一大驚奇。至於賽前頗被看好、且最後一次以「蘇聯」名義參賽的蘇聯隊，則在小組賽結束後即出局，最令人感到意外。

第15屆

1994年6月17日至7月17日在美國舉行。1970年在墨西哥奪冠後，巴西就再也沒有闖進世界盃冠軍賽，直到1994年才再度挺進到爭霸戰，並與另一強權義大利正面交鋒。

巴西在本屆輕鬆連過美國、荷蘭、瑞典等強隊關卡，決賽中也掌握主動權，而一肩扛起領導重任，帶領義大利一路闖進決賽的巴吉歐（Roberto Baggio），也率隊和巴西抗衡。雙方在正規賽90分鐘僵持，延長賽30分鐘依舊未能決定勝負，歷經120分鐘苦戰仍以0比0平手，必須透過12碼PK罰球分出高下，這也是世界盃史上首度以PK決定冠軍。

雙方各5次罰踢機會，前4回踢完後，先踢的義大利2比3落後，最後操刀的巴吉歐必須踢進，義大利才有機會勝出，無奈他未能入球，最終讓巴西抱回冠軍。

美國本屆舉辦績效卓越，每場比賽吸引近7萬名觀眾入場，是世界盃史上最多的一次。另外，這屆也是東、西德統一後，首度以德國隊為名在世界盃出賽。

第16屆

1998年6月10日至7月12日在法國登場，參賽球隊擴編到32隊，南斯拉夫和從其分裂出來的克羅埃西亞雙雙踢進會內賽，克羅埃西亞更一舉殺進4強，陣中的普羅辛內茨基（Robert Prosinečki）在對牙買加一役進球，先前曾效力過南斯拉夫的他，成為史上首位代表不同國家進球的球員。

上屆決賽PK大戰射偏而讓義大利失去奪冠機會的巴吉歐，此次捲土重來，在8強賽對上地主法國率先踢進12碼，可惜隊友未能進球，讓義大利止步8強，巴吉歐在他世界盃最後一役帶著遺憾離去。

尋求衛冕的巴西靠著羅納度（Ronaldo）、李華度（Rivaldo）等進攻好手剽悍的攻勢，一路過關斬將殺進冠軍戰。不料法國在最終戰表現出乎眾人意料，一開賽就全線壓上進攻，巴西一票進攻好手幾乎碰不到球。法國王牌席丹（Zinedine Zidane）上半場的兩記頭錘奠定了勝利基礎，下半場法國改採守勢，巴西始終缺乏有效進攻，比賽尾聲法國追加第3球，讓巴西以0比3慘敗，法國在地主球迷面前高舉冠軍金盃。

第17屆

2002年5月31日至6月30日由日本、韓國合辦。這是世界盃首次在亞洲國家進行，也是首次在兩個國家舉辦，包括阿根廷、法國、烏拉圭、葡萄牙等傳統強權，因為不適應亞洲濕熱氣候，在小組賽後就遭淘汰，在主將席丹因傷缺陣下，法國更成為首支未能闖過小組賽，且在小組賽未進任何一球的衛冕軍。

前一屆世界盃決賽以0比3慘敗的巴西，在日韓世界盃以分組第一前進16強，接著連過比利時、英格蘭、土耳其，與有傳奇門將卡恩（Oliver Kahn）鎮守的德國在冠軍戰正面交鋒。巴西森巴式奔放的進攻，風格與防守銅牆鐵壁的德國大不相同，兩隊的矛盾之爭也格外受矚目，巴西靠羅納度擺脫上屆決賽失常的夢魘，個人獨進兩球，幫助球隊以2比0擊敗德國，搶回冠軍獎盃，重返榮耀，也讓巴西成為首支在世界盃5度奪冠的球隊。

東道主之一的韓國，以分組龍頭之姿在小組賽出線，之後接連以小搏大擊敗義大利、西班牙，直到4強賽對德國才以0比1輸球，接著季軍戰以2比3惜敗土耳其，但獲得第4名已創造這屆世足最大驚奇。另一地主國日本則技壓比利時、俄羅斯、突尼西亞，同樣以分組第一從小組賽晉級16強，接下來雖以0比1不敵土耳其，但闖進16強也已創隊史最佳紀錄。

第18屆

2006年6月9日至7月9日於德國登場。不同於前一屆賽事頻頻爆出傳統強權提前落馬的「慘劇」，德國、阿根廷、義大利、英格蘭、葡萄牙、巴西、法國等隊都順利自小組賽出線，南美洲的厄瓜多、非洲的迦納也以小組賽第2之姿前進16強。

義大利在這屆終於打破「12碼魔咒」，擊敗法國奪得冠軍。1994年名將巴吉歐在美國世界盃冠軍賽12碼未進，義大利屈居亞軍；1998年法國世界盃，義大利在8強賽遭遇地主法國，巴吉歐雖踢進12碼雪恥，可惜隊友未能全數進球，止步8強。

本屆冠軍賽，法國主將席丹率先踢進12碼罰球，讓義大利陷入0比1落後，所幸馬特拉吉（Marco Materazzi）隨後也進球，義大利1比1追平。正規賽時間終了，兩隊難分勝負，延長賽的下半場，席丹、馬特拉吉再度互別苗頭，只不過這次席丹是被馬特拉吉的垃圾話激怒，只見席丹一頭撞向馬特拉吉胸部，這個「頭錘」讓席丹領到紅牌出場。這場戲劇化的插曲發生後，戰況依舊膠著，最後須靠12碼PK大戰定勝負。

這次義大利沒讓機會再從手中溜走，5次起腳都成功破網，最終成功破解「12碼魔咒」，擒服法國奪得隊史第4座世界盃冠軍。

第19屆

2010年6月11日至7月11日在南非舉行。這是史上首次在非洲進行的世界盃，非洲有6隊參加小組賽，但僅迦納自小組賽出線，最後以8強作收。

前一屆爭冠的義大利、法國都意外在小組賽墊底，無緣進入16強，南非則成為第一個無法自小組賽出線的主辦國。

「無敵艦隊」西班牙以分組第一自小組賽出線，接著連續4場分別擊敗葡萄牙、巴拉圭、德國、荷蘭，比數都是1比0，拿下首座世界盃冠軍。

荷蘭1974年、1978年靠「全攻全守」的全面球風，兩度踢進世界盃決賽卻鎩羽而歸，2010年賽事，荷蘭棄用「全攻全守」，反倒是受荷蘭球星告魯夫（Johan Cruyff）在球員、教練時期，將「全攻全守」帶進西甲巴塞隆納的影響，西班牙在本屆反倒以「全攻全守」踢出佳績，也讓荷蘭3次踢進世界盃決賽都以亞軍作收，持續「無冕王」命運。

第20屆

2014年6月12日至7月13日於巴西舉行。每一屆的世界盃，巴西總被視為奪冠熱門，本屆在巴西進行，身為東道主的森巴軍團自然以奪冠為唯一目標，不料坐擁史上最多5座世界盃冠軍的巴西，卻在4強戰對上德國時遭到大屠殺，以1比7慘敗，無緣在自家封王。

巴西在以分組第一自小組賽脫穎而出後，接連擊敗智利、哥倫比亞，4強戰巴西面對德國挑戰，比賽前10分鐘雙方勢均力敵，但接下來巴西卻亂了陣腳，一次次讓德國撕裂防線，開賽不到半小時就被狂進5球，早早以0比5大幅落後給德國。最終巴西以1比7遭德國屠殺，賽後巴西當地媒體以「史上最大恥辱」形容這一戰巴西雪崩式的潰敗。

歷經難堪的一役，巴西在對荷蘭的季軍賽無心戀戰，再以0比3輸球，只拿下讓地主球迷難以接受的第4名。

強勢晉級冠軍戰的德國，靠著延長賽下半場高齊（Mario Gotze）的進球，最終以1比0擊敗阿根廷，抱回隊史第4座世界盃冠軍，追平義大利並列第2。這是東、西德1990年統一後，德國的首座世界盃冠軍，德國也成為首支能夠在美洲舉辦的世界盃奪冠的歐洲球隊。

第21屆

2018年6月14日至7月15日於俄羅斯登場。本屆賽事耗費巨資，估計投入金額高達142億美元，是歷來最燒錢的一次世界盃。此外，本屆比賽首度引進影像輔助裁判系統（Video Assistant Referee，VAR），以協助裁判執行有關進球、12碼與越位的判罰。

韓國與日本分別取得亞洲球隊難得一見的成績。韓國在小組賽靠著傷停補時階段金英權、孫興慜接連建功，以2比0力退衛冕軍德國，使德國無緣16強，自1938年以來第一次在首輪遭到淘汰；日本在小組賽先寫下亞洲球隊在世界盃扳倒南美洲球隊哥倫比亞的紀錄，並踢平非洲雄獅塞內加爾。挺進16強後，面對陣容豪華的「紅魔鬼」比利時之戰，一度於下半場取得2比0領先，最後才被連進3球飲恨落敗。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

1998年首次奪下世界盃冠軍的法國，本屆在年僅19歲新星姆巴佩（Mbappe）竄起下，展現生龍活虎的球風。16強對阿根廷之役，姆巴佩個人貢獻兩球，這是繼1958年的巴西球王比利後，首次有未滿20歲的球員在淘汰賽中單場踢進兩球的紀錄。

最終法國在冠軍戰以4比2擊退黑馬克羅埃西亞，奪下隊史第2座冠軍。克羅埃西亞獲得亞軍，並改寫1998年拿下季軍的隊史最佳紀錄。（編輯：徐崇哲）1111109