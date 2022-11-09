2022卡達世界盃 有趣數字一次看

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2022世界盃足球賽首次在中東舉辦，20日起將在卡達的8個球場開打。（美聯社）

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（中央社台北9日綜合外電報導）首次於中東且在冬季進行的世界盃足球賽，20日起將在卡達的8個球場開打，以下是綜合外電一些有趣關鍵數字，給球迷增加場邊話題。

● 數字1：2022卡達世界盃是第1次在中東國家舉辦的世界盃，也是第1次在冬季進行的世界盃。

● 數字3：2022卡達世界盃將有法國的弗拉帕特（Stephanie Frappart）、盧安達的穆坎桑加（Salima Mukansanga）、日本的山下良美（Yoshimi Yamashita）3名女性裁判，這是男子世足首度有女性裁判執法。

日本的山下良美（圖）是此屆世足賽的3名女性裁判之一，這是男子世足首度有女性裁判執法。（美聯社）

● 數字4：有巴西、阿根廷、厄瓜多、烏拉圭4支南美洲球隊參加2022卡達世界盃。

● 數字5：巴西曾分別於1958年、1962年、1970年、1994年、2002年5度奪得世界盃冠軍，是奪冠次數最多的國家。

● 數字6：亞洲共有澳洲、伊朗、日本、卡達、沙烏地阿拉伯、韓國6隊參加2022卡達世界盃。

● 數字8：曾在世界盃奪冠的有巴西、義大利、德國、阿根廷、烏拉圭、法國、英格蘭、西班牙8個國家；其中。巴西5度奪冠。義大利、德國曾4次稱王，阿根廷、烏拉圭、法國都兩度拿下冠軍，英格蘭、西班牙則是分別於1966年、2010年奪冠。

● 數字13：有13支歐洲球隊參加2022卡達世界盃，分別是比利時、克羅埃西亞、丹麥、英格蘭、法國、德國、荷蘭、波蘭、葡萄牙、塞爾維亞、西班牙、瑞士、威爾斯。

方登（Just Fontaine）於1958年世界盃踢進13球，成為在單一屆世界盃進球最多的球員。

● 數字16：德國球星克洛澤（Miroslav Klose）已在世界盃攻進16球，是所有球員之最。

● 數字21：已在世界盃出賽19場的梅西，這次可望超越在世界盃出賽21場的傳奇球星馬拉度納（Diego Maradona），成為阿根廷在世界盃亮相最多次的球員。

● 數字22：2022卡達世界盃是FIFA於1930年舉辦以來，第22屆的世足賽；巴西是唯一至今未曾在世界盃缺席的球隊。

● 數字25：在世界盃累積出賽25場的德國前隊長馬泰斯（Lothar Matthaeus），是在世界盃登場最多次的球員。

● 數字26：2022卡達世界盃不同過去世界盃可帶23名球員，這次每隊可選26名球員參賽。

● 數字35：這可能是35歲的阿根廷球星梅西（Lionel Messi）最後一次踢世界盃。

阿根廷國家足球隊隊長梅西（中）表示，2022年卡達世界盃足球賽會是他職業生涯最後一場世足賽。（圖取自twitter.com/FIFAWorldCup）

● 數字37：葡萄牙球星「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）已37歲，這次踢完後，他恐怕不會再踢世界盃。

● 數字64：2022卡達世界盃一共會踢64場比賽。

● 數字84：卡達11月的平均溫度高達華氏84度（約攝氏28.89度），因此這次比賽場地全都設有空調。

● 數字109：德國、巴西兩隊都在世界盃出賽109場，是各隊之最，這次能把紀錄推進到哪，值得球迷關切。

● 數字160：2022卡達世界盃身價最高的球員，是法國的姆巴佩（Kylian Mbappe），他的身價高達1.6億歐元（約新台幣52.14億元）。

● 數字500：這次世界盃預計會為卡達帶進500萬名遊客。

● 數字1300：在2022卡達世足賽會期間，預料每天有1300個航班飛往卡達。

● 數字2000：卡達這次為辦世界盃，據傳砸了2000億美元（約新台幣6.4兆），是史上花費最高的世界盃。（譯者：李晉緯/核稿：陳亦偉）1111109