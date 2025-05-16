TLPGA中信女子高球賽 侯羽桑第2天續領先爭冠

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（中央社記者黎建忠台北16日電）由TLPGA和日本次級巡迴賽共同認證的中國信託女子公開賽，今天在東方高爾夫俱樂部進行第2回合，地主侯羽桑繳出71桿，以2天低於標準7桿的137桿持續領先，明將力拚冠軍。

2025年中國信託女子公開賽明天將進行最終回合賽事，今年總獎金從去年的3000萬日圓，提升到今年的5000萬日圓（約新台幣1040萬元），冠軍獎金則是900萬日圓。（約190萬台幣）。

首回合以66桿獨走的侯羽桑，今天稍微遇到亂流，全場抓4博蒂、吞1柏忌、1次雙柏忌，繳出低於標準1桿的71桿，幸好2天累積下來，仍讓她以1桿優勢單獨位居領先，但2桿內的追兵多達5人。

侯羽桑賽後受訪時表示，今天的鐵桿表現不如首回合，留下的推桿角度和距離都比較不理想，因此有一段時間無法順利抓鳥，但幸好一些長推桿還是有把握住，守住領先優勢。

現年25歲的侯羽桑，5月初經由資格賽順利拿下美國女子高爾夫公開賽的參賽權，她在打完這場比賽後，就要啟程赴美，備戰5月29日開打的美國公開賽。

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以1桿之差緊追在後的俞涵軒，今天抓4博蒂、0失誤，繳出68桿的好成績，並以2天低於標準6桿的138桿，和另外2名泰國好手並列第2。

俞涵軒指出，「本週的各項表現就屬推桿進步最多，今天果嶺上的推桿比首回合好很多。另外，今天開球也都有開上球道，都是能打出比較好成績的原因。」（編輯：張銘坤）1140516