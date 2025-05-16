美中關稅暫休兵 中國智庫：建立溝通機制意義大

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（中央社記者李雅雯台北16日電）美中經貿高層談判後發布聯合聲明，關稅戰暫時休兵、獲得喘息。中國智庫經濟學家認為，這次談判代表美中溝通機制建立，象徵後續還有一系列的拉鋸，意義遠大於關稅調整變動。

中國首席經濟學家論壇16日刊載恆泰證券首席經濟學家、中國首席經濟學家論壇理事張一撰述文章，他於文中發表上述觀點。

美中經貿高層會談於10至11日在瑞士日內瓦舉行，會後雙方於12日發布聯合聲明，保留對於彼此加徵基礎關稅10%，暫停執行先前加徵24%關稅，為期90天，其餘對等關稅取消；美國對中國以芬太尼問題追徵20%關稅未被納入處理。

張一表示，美國先前對中國加徵關稅累計達145%，經過雙方協議後，降為30%，包括基礎關稅與芬太尼專項關稅；中國對美國加徵關稅從125%降為10%，儘管這波關稅調整沒有徹底解決貿易爭端，不過提供一段短期緩衝。

張一認為，這次中美經貿高層會談除了豁免不合理的超高關稅、暫停實施部分對等關稅外，更代表著中美建立常設溝通機制，推估後續還會有一系列談判與拉鋸，建立溝通機制的意義相較於關稅的調整與變動來得更為重要。

張一指出，中美彼此相應取消對等關稅與反制關稅，目前美國對中國課徵基礎關稅10%與芬太尼專項關稅20%，加上美國總統川普（Donald Trump）第一任期間對中國進口商品加課額外關稅10%，美國對中國商品加課關稅總額達40%。

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「我們認為對全部國家和地區（課）20%的平均關稅是川普的最初預期」，張一認為，稅率20%是美國實現貿易利益最大化的「最優關稅」，目前中國累計關稅稅率明顯地超過，推估後續談判會讓整體關稅落在25%至30%區間。

張一提到，90天暫停執行期間為企業調整供應鏈創造空間，中國製造業企業可以重新規劃生產布局，美國進口商與消費者也能夠採購、使用中國商品，緩解通貨膨脹壓力；中美產業政策、市場准入等核心矛盾未解，未來談判仍充滿挑戰。（編輯：周慧盈）1140516