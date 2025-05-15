時裝品牌與西服店聯手打造 霞海城隍爺穿西裝慶生

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（中央社記者王寶兒台北15日電）神明也能很時尚，永續品牌Story Wear聯手凱恩洋服，為台北霞海城隍廟城隍爺打造生日「渡海軍官西裝」，24日起開展的「誕隍祭」中，民眾可在不同活動一窺別具時尚的城隍爺。

「台北霞海城隍文化節－誕隍祭」由台北霞海城隍廟與大稻埕創意街區發展協會主辦，今天舉行開幕記者會。Story Wear主理人陳冠百致詞表示，台北霞海城隍廟的城隍爺自205年前渡海來台，現今海洋有2成汙染來自紡織與時裝產業，這也是Story Wear所關注的議題。

陳冠百表示，他們希望能結合民俗文化與現代趨勢，讓城隍爺穿上帶有斗篷的永續西裝，除以回收丹寧與高級訂製服庫存布料製作，上面圖案還可看出海洋，象徵渡海來台故事，在服裝左邊可以看到以銀線繡成的指南針，代表城隍爺一直都為大眾指引方向，帶領眾人以公平、正義方式走到未來。

陳冠百表示，希望透過服裝能帶給民眾一些啟發，在「誕隍祭」中也將會有系列展覽，完整呈現台北霞海城隍爺落角大稻埕歷程，也將邀請藝人前來穿上與城隍爺一樣的西裝，讓更多人看見城隍爺的故事。

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此次為台北霞海城隍廟第3度邀請大稻埕在地時裝品牌為城隍爺生日換新裝，「誕隍祭」中也有系列活動，如邀請永樂國小歌仔戲、太平國小醒獅加上電器神將的「戀念大稻埕」活動、「島語音樂會」、「香火non-stop永續市集」等。

「台北霞海城隍文化節-誕隍祭」系列活動將在5月24日起於台北大稻埕展開至6月15日。（編輯：龍柏安）1140515