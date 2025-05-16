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南迴線電車線斷落11列次受影響 台鐵搶修完畢

2025/5/16 20:44（5/16 20:56 更新）
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台鐵南迴線枋山至加祿間16日下午發生電車線斷落事故，一度導致該區間路線雙向不通，已於晚間7時49分搶修完畢，統計至晚間7時50分止，共影響11列次。（台鐵提供）中央社記者黃巧雯傳真 114年5月16日
台鐵南迴線枋山至加祿間16日下午發生電車線斷落事故，一度導致該區間路線雙向不通，已於晚間7時49分搶修完畢，統計至晚間7時50分止，共影響11列次。（台鐵提供）中央社記者黃巧雯傳真 114年5月16日
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（中央社記者黃巧雯台北16日電）台鐵南迴線枋山至加祿間今天下午發生電車線斷落，共影響11列次、780分。台鐵公司表示，已於晚間7時49分搶修完畢，路線恢復正常行駛。

台鐵公司發布新聞稿表示，8778次今天試運轉時，下午2時24分行經枋山至加祿間（K11＋350處，單線區間）發現電車線主吊線斷落，一度導致該區間路線雙向不通，而事故原因正由營運安全處調查中。

台鐵表示，隨即成立一級應變小組，在大武至枋寮間啟動公路接駁，其中枋寮到大武共20輛次、783名旅客，大武到枋寮共22輛次、949名旅客。

至於對號列車下行行駛至潮州站、上行行駛至台東站，台東至大武間、潮州至枋寮間，台鐵以區間車接駁旅客。

台鐵表示，電力維修車下午3時17分至加祿站待命前往搶修，救援機車下午3時25分到達現場救援，下午4時38分電力單位進場搶修，晚間6時主吊線修復，並於晚間7時49分搶修完畢，恢復通車。

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根據台鐵統計，這次電車線斷落事件，截至晚間7時50分止，共影響11列次、780分。

台鐵指出，對號列車延誤超過45分鐘，旅客可於1年內至各站辦理全額退費，或免費搭乘同區間同等級車種列車1次；未指定班次對號列車或非對號列車延誤超過45分鐘，旅客可於1年內換搭乘同區間同等級車種列車1次，電子票證旅客可辦理0元解卡，定期票旅客可延長使用1天，對於造成旅客時間延誤，台鐵則表達歉意。（編輯：張銘坤）1140516

#大武
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