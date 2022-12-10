巴西不敵克羅埃西亞再次止步世足8強 教練泰特將揮別國家隊

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（中央社記者唐雅陵聖保羅9日專電）巴西今天告別2022年卡達世界盃足球賽，在延長賽1比1平手後，PK大戰以4比2輸給克羅埃西亞，再次止步8強。巴西球星內馬爾淚灑球場，教練泰特將揮別國家隊。

巴西與克羅埃西亞今天在正規賽都未能破門，之後在延長賽由巴西隊前鋒內馬爾（Neymar）首先踢進一球，但克羅埃西亞隊替補上陣的佩特科維奇（Bruno Petkovic）在延長賽結束前射門破網，雙方1比1平手。最終克羅埃西亞在PK大戰以4比2勝出，晉級4強。

這是巴西自2002年獲得5冠王的榮譽後，國家隊第4次在世界盃8強賽中輸給歐洲隊，而且是連續第2屆未能晉級4強。

第1次是在2006年德國世界盃輸給法國，雖然有羅納迪諾（Ronaldinho）、卡卡（Kaká）、羅納度（Ronaldo）和阿德里亞諾（Adriano）等足球名將，巴西隊的表現低於預期，以0比1輸給當時由席丹（Zinedine Zidane）擔任前鋒的法國隊。

2010年，巴西再次在8強賽輸給歐洲隊。雖然巴西前鋒羅比尼奧（Robinho）先踢進一球，但最後被荷蘭隊以2比1踢出世界盃。

2018年俄羅斯世界盃，巴西在8強賽以1比2輸給比利時被淘汰。

自2002年以來，巴西唯一一次闖進4強是在2014年世界盃，巴西在8強賽以2比1踢贏哥倫比亞後，在里約熱內盧那場被稱為「森巴軍團歷史上恥辱之最」的比賽中，被德國以7比1大勝。

雖然巴西再度無緣世界盃冠軍，現效力法國巴黎聖傑曼隊（Paris Saint-Germain）的內馬爾在比賽結束後淚灑球場，但他今天衝破克羅埃西亞防線踢進的那一球極具歷史象徵意義，這是內馬爾生涯為巴西攻進的第77球，平了巴西球王比利創下的隊史紀錄。

巴西隊今天告別卡達世界盃，總教練泰特（Tite）將結束從2016年開始的任期。巴西足總（CBF）已經開始物色國家隊新教練人選，為2026年美加墨世界盃做準備。（編輯：郭中翰）1111210