世足8強對戰賽程看這裡 巴西克羅埃西亞交鋒 阿根廷荷蘭拚晉級

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（中央社網站）2022卡達世界盃足球賽8強在台灣時間12月7日出爐，5支歐洲隊伍、2支南美洲球隊及唯一非洲代表摩洛哥晉級，9日晚間11時由巴西對克羅埃西亞爭奪首張4強門票。以下整理8強賽程表及各隊戰績概況：

本屆世足16強球隊首次遍布各大洲，隸屬亞洲足球聯盟的澳洲、日本與韓國締造驚奇，3隊晉級寫下新高。不過，隨著澳洲不敵阿根廷、日本在PK大戰敗北、韓國遭巴西淘汰，本屆6支亞洲球隊全軍覆沒。北非勁旅摩洛哥被視為黑馬，不僅以小組第一名之姿晉級16強，如今更在PK大戰擊敗西班牙，隊史首度闖進8強。

克羅埃西亞對巴西

「藍武士」對戰「格子軍團」出現卡達世足首場PK大戰，克羅埃西亞靠門將利瓦科維奇（Dominik Livakovic）攔下3記射門，在PK戰3比1淘汰日本挺進8強。克羅埃西亞在上一屆世足就有2次於PK戰勝出，門將再次擦亮「天網」招牌。

巴西對上韓國一開場就攻勢猛烈，小維尼修斯（Vinicius Jr）、理查利森（Richarlison）、帕奎塔（Lucas Paqueta）陸續建功，內馬爾（Neymar）傷後復出就踢進一記12碼，這是他生涯為巴西攻進的第76球，與巴西球王比利（Pele）創下的隊史紀錄只差一球。巴西最終以4比1獲勝晉級。

（中央社）

荷蘭對阿根廷

荷蘭以3比1粉碎美國時隔20年踢進8強的美夢。隊史共拿過3次世界盃亞軍的荷蘭，今年來勢洶洶，自2020歐洲盃後，他們在最近18場比賽都未曾吞敗，共拿下13勝、5和的傲人戰績。

阿根廷陣中頭號球星梅西（Lionel Messi ）在生涯第1000場出賽踢進個人歷來在世足的第9顆球，超越馬拉度納等人，隊史排名第2，終場助阿根廷力退澳洲，搶下8強門票。

（中央社）

摩洛哥對葡萄牙

摩洛哥與西班牙歷經超過120分鐘激戰後互繳白卷，透過PK大戰決勝負，摩洛哥門將博努（Yassine Bounou）擋下對手兩次射門，最終以3比0爆冷淘汰西班牙，隊史首度搶下8強門票。

葡萄牙迎戰瑞士，C羅（Cristiano Ronaldo）未在先發名單，替代上場的年輕球員拉莫斯（Goncalo Ramos），上演本屆世界盃首個帽子戲法，單場3球破網，葡萄牙終場以6比1踢垮瑞士，勇闖8強。C羅在小組賽首戰雖然靠著12碼罰球破門，成為世界盃首位連5屆進球的球員，不過世足開踢至今，他的狀態不盡理想，引發葡萄牙國內球迷不滿。

（中央社）

法國對英格蘭

法國對戰波蘭不僅以3比1取得晉級，隊中球員也刷新個人紀錄。吉魯（Olivier Giroud）率先踢進1球，在國際賽進球數累計52顆，榮登法國隊史進球王，姆巴佩（Kylian Mbappe）單場進2球，目前以5球位居本屆世足射門王，生涯世界盃累積9顆進球追平梅西。

英格蘭靠著中場韓德森（Jordan Henderson）、隊長凱恩（Harry Kane）及前鋒薩卡（Bukayo Saka）接連進球，最終以3比0擊退塞內加爾。本屆世足賽開踢至今，擁有強大進攻能力的英格蘭隊已有12顆進球。英格蘭在1966年世界盃首度奪冠，當年僅有11顆進球。（編輯：趙敏雅）1111207