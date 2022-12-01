世界盃足球明星鐵漢柔情 10組叱吒球場帥爸與寶貝超萌瞬間【圖輯】

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在場上強勢進攻的足球員巴爾韋德（左）與梅西（右），私下是充滿柔情的平凡父親，他們與孩子的溫馨互動常成為場外焦點。（右圖取自instagram.com/fedevalverde，左圖取自instagram.com/leomessi）

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（中央社網站）2022世界盃11月20日登場，高人氣球員齊聚卡達吸引全球觀眾目光，鏡頭外他們卸下球星光環，鐵漢變身柔情老爸成為孩子的「大玩偶」，溫暖互動融化球迷的心。中央社整理10位帥氣球員與寶貝的場邊日常，帶你一窺大咖球星與家中萌娃的溫馨瞬間。

英格蘭凱恩

英格蘭隊長凱恩（Harry Kane）是2018年世界盃金靴獎得主，有進球機器之稱。許多人說「娶某前，生囝後」運勢特別旺，凱恩2021年迎來第3個孩子，同年他率英格蘭首次闖進歐國盃決賽。這位英格蘭當紅射手不只在球場風光，私下還是顧家的奶爸。凱恩接受時尚雜誌英國GQ專訪時透露，即使前一晚踢完精彩的比賽，他早上還是會起床幫孩子換尿布。

英格蘭隊長凱恩效力英超托登罕熱刺（Tottenham Hotspur），5月18日賽後開心抱起女兒慶祝勝利。（圖取自facebook.com/TottenhamHotspur）

烏拉圭巴爾韋德

巴爾韋德（Federico Valverde）為烏拉圭國家足球隊一員，效力西甲皇家馬德里（Real Madrid），被評為皇馬中場新鐵三角之一。在場上強勢進攻的他，在場下是陪牙牙學語兒子玩耍的寵娃老爸。巴爾韋德曾在IG感性寫下：「兒子，謝謝你讓我當爸爸，你是我的全世界。」他還將兒子的名字與肖像刺在左手。

巴爾韋德說家人的支持是他打球最大的動力，而他的左手腕外刺有兒子的名字班尼西歐（Benicio Valverde）。（圖取自twitter.com/fedeevalverde）

皇馬5月1日奪下第35座西甲冠軍，巴爾韋德賽後將兒子扛在肩上開心合照。（圖取自instagram.com/fedevalverde）

阿根廷梅西

阿根廷國家足球隊長梅西（Lionel Messi）本屆第5度參賽世界盃，他締造多項紀錄傲視足壇，獨缺一座世足冠軍盃，他今年能否率隊奪冠成為焦點。

回顧他場上的榮耀時刻，常有3個兒子相伴，圓滾滾大眼睛與肉嘟嘟的臉頰總搶走爸爸不少風采。梅西常把握時間陪兒子玩耍，他曾說兒子出生讓他眼中不再只有足球，也明白世界上還有很多事情比勝負更重要。

2019年梅西（前左）率巴塞隆納奪下西甲冠軍，賽後他與3個兒子開心合照慶祝。（圖取自instagram.com/leomessi）

梅西私下是愛家又愛小孩的曬娃魔人，他和兒子大玩疊羅漢，愛犬也一起入鏡。（圖取自instagram.com/leomessi）

法國格里茲曼

格里茲曼（Antoine Griezmann）是法國2018年世界盃奪冠功臣之一，並獲得銀靴獎與銅球獎。他以出色盤球技巧與傳控球能力，成為歐洲足壇當紅球星。

這位風靡球場的「影子前鋒」私下是古靈精怪的大男孩，社群上常見他不計形象搞笑，也常看到他陪兒女玩球跳舞。2021年格里茲曼升格為三寶爸，第3個小孩和哥哥姊姊同在4月8日出生，成為球迷話題。

▲2018年皇家馬德里贏得歐冠冠軍盃，賽後媒體拍到格里茲曼抱著2歲的女兒猛親，難得露面的她擁有水汪汪大眼，可愛指數破表。

格里茲曼常和孩子一起踢球，他的兒子年僅3歲已架勢十足。（圖取自instagram.com/antogriezmann）

格里茲曼雖然常在社群分享與孩子的溫馨互動，卻未曾公開孩子的正面照，注重隱私的他是低調暖爸代表。（圖取自instagram.com/eri_chope）

荷蘭韋霍斯特

韋霍斯特（Wout Weghorst）效力英超班來（Burnley），是荷蘭國家隊成員。身高197公分的韋霍斯特在場下是孩子的大玩伴，常帶女兒親近大自然、陪她們塗鴉，還出借自己的臉讓女兒任意作畫。韋霍斯特接受荷蘭英雄雜誌（Helden Magazine）採訪時曾透露自己經歷父母離婚，所以決心要好好經營家庭、陪伴妻女。

韋霍斯特社群裡有滿滿的親子合照，彷彿是他帶著年幼女兒四處旅遊的「女兒奴」紀錄。（圖取自instagram.com/wout.weghorst）

韋霍斯特說女兒是他的忠實粉絲。2021年6月歐洲國家盃開打前，孩子們穿上荷蘭隊招牌橘色球衣為老爸打氣。（圖取自instagram.com/wout.weghorst）

西班牙莫拉塔

西班牙國家足球隊莫拉塔（Alvaro Morata）擁有近190公分的身高優勢且技術出眾，被教頭恩立格（Luis Enrique）讚為全歐最佳防守射手。莫拉塔馳騁球場時，場邊常見他的兒子穿球衣為爸爸加油。終場哨聲響起，人氣球星變回平凡奶爸展現另一種愛家魅力，早起送孩子上學、陪孩子玩水，還穿上充氣人偶裝逗樂家人，是妻子口中「世界上最好的爸爸」。

莫拉塔的兒子常到場邊為他加油，他說家人是他一生的幸運符。（圖取自instagram.com/alvaromorata）

莫拉塔的4歲雙胞胎兒子不僅熟練地在場上和爸爸踢球，還一攻一守輪替進行比賽。（圖取自instagram.com/alicecampello）

阿根廷魯利

魯利（Geronimo Rulli）是阿根廷國家足球隊的守門員，效力西甲比雅瑞爾（Villarreal）。2021年歐足聯歐洲聯賽決賽，他擋下對手進球，助球隊奪冠，也入選2020至2021年歐洲聯賽賽季最佳陣容。魯利2021年升格奶爸後，常在賽後抱著寶貝兒子分享贏球喜悅。只見魯利的兒子時而跟著爸爸向觀眾揮手，時而好奇地拿起爸爸的獎牌，可愛舉動吸睛。

魯利的兒子不到1歲，面對眾多球迷不怯場，淡定地跟著爸爸一起向觀眾揮手致意。（圖取自instagram.com/gerorulli）

丹麥艾利克森

艾利克森（Christian Eriksen）是丹麥國家足球隊中場核心，被譽為天才中場的他去年在歐國盃比賽中一度心臟驟停，隊員組成一道人牆守護他讓醫療人員執行CPR，畫面讓人揪心，艾利克森經搶救逃過死神召喚，休養9個月後復出，目前效力英超曼徹斯特聯隊（Manchester United）。艾利克森強調回到球場是他的夢想，不過他也坦言經歷生死大關，讓他更重視與家人相處的時光。

2019年歐洲冠軍聯賽場邊，艾利克森的兒子穿著印有Daddy的球衣，比出和爸爸一樣的手勢，專注神情引人注目。（圖取自instagram.com/chriseriksen8）

艾利克森歷經心臟驟停事件後今年重返球場，他的兒子與女兒到場觀賽，為爸爸的表現喝采。（圖取自instagram.com/chriseriksen8）

荷蘭柏格修斯

荷蘭國家足球隊柏格修斯（Steven Berghuis）曾拿下荷甲最佳射手。原是荷甲飛燕諾（Feyenoord）隊長的他去年轉入死敵球隊阿賈克斯（Ajax）。過去在飛燕諾比賽場邊，常見柏格修斯女兒的身影，2歲的她小小年紀已能專注踢球，即使途中被爸爸打斷，仍緊盯球的落點，在場上玩得不亦樂乎，開心大笑的活潑模樣融化許多球迷的心。

柏格修斯的女兒綁著雙馬尾，精力充沛地在場上和爸爸一起踢球，開心大笑的模樣讓球迷直呼實在太可愛了。（圖取自instagram.com/stevenberghuis）

比利時阿爾德韋雷爾德

比利時國家隊中後衛阿爾德韋雷爾德（Toby Alderweireld）在英超托登罕熱刺效力6年後決定不再續約，雖然熱刺提供可觀薪水，但阿爾德韋雷爾德更想陪伴家人，不願再錯過孩子的成長。他回到家鄉後轉入比甲皇家安特衛普（Royal Antwerp FC），社群上常見他一早送孩子上學、帶他們出遊與玩水，晚上哄孩子入睡，溫柔奶爸形象更添場外魅力。（編輯：趙敏雅）1111201

2020年阿爾德韋雷爾德在英超打球，與家人分隔兩地，他利用休假日與家人團聚，他的女兒見到爸爸笑得合不攏嘴。（圖取自instagram.com/tobyalderweireld）