打破世界盃女主審天花板 弗拉帕無畏質疑相信自己

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（中央社記者曾婷瑄巴黎1日專電）2022年卡達世界盃寫下歷史，1日賽事將首度由女性出任主裁判。弗拉帕因女性身分一路遭質疑，但用表現證明自身能力，不斷打破天花板。她向媒體表示，「必須堅持，並相信自己值得在這個位子」。

傳統而言，足球是男強女弱的世界，但11月22日世足C組小組賽的波蘭對墨西哥之戰，38歲的法籍裁判弗拉帕（Stéphanie Frappart）打破女性天花板，擔任第4裁判，成為男子世界盃史上首位女性裁判。

世界盃1日上演德國大戰哥斯大黎加，弗拉帕將擔任主裁判，再次創下歷史。同為女性的貝克（Neuza Back）與狄亞士（Karen Diaz）擔任助理裁判，這將是男子世界盃史上首度執法裁判全為女性。

這項決定非常具有象徵意義，受到輿論熱烈歡迎，而弗拉帕激勵人心的故事與經歷也成為法媒討論焦點。

弗拉帕從小就會在週末看父親踢業餘比賽，因為興趣，報名上了足球規則課，並從13歲起開始學習在巴黎西北郊的男孩足球聯盟擔任足球裁判。

當時的教練季益枚（Jean-Claude Guillemet）對她印象深刻說，「她很小一隻，那些男孩都比她高，對她一臉不屑，但弗拉帕不在乎，她當時就有權威風範」。教練形容她內斂，且喜怒不形於色，「看到她現在的發展，這些特質也不讓人意外」。

弗拉帕在接受大西洋月刊（The Atlantic）訪問時表示，此後她週六練球、週日當裁判，念大學後時間不夠，必須從踢球或裁判中二選一，「當時女子足球發展並不成熟，所以我決定停止踢球，但我那時並沒有成為第一位世界盃女裁判這類的計畫」。

弗拉帕在世界盃足球賽22日波蘭對墨西哥之戰，擔任第4裁判。（路透社）

接下來20年間，弗拉帕因沈穩表現與公正態度，使她不斷改寫歷史，2020年在歐洲冠軍聯賽擔任裁判，今年3月也在卡達世界盃資格賽執法，這些都是女性裁判在足球界首次達成的成就。

然而一路走來，弗拉帕在男性主導的足球世界遭受不少質疑。2015年，瓦倫西恩隊（Valenciennes）的教練在輸球後不滿她沒有判給自己的球隊12碼罰球，揶揄她：「裁判沒看到，她可能在花式滑冰。一位女性在男性運動中做裁判，很難啊。」

這番話遭到職業裁判工會譴責，這名教練也被罰禁賽2場。

2021年，弗拉帕的名字出現在法國盃決賽的名單上，引起許多人不滿，甚至在尼斯（Nice）還出現了希望她被撤換的請願活動。但法國足球協會（FFF）裁判技術主席加利畢昂（Pascal Garibian）站出來為弗拉帕發聲，表示她工作認真且表現優異，絕對值得獲提名。

現任法甲巴黎聖傑曼（PSG）總教練加提耶（Christophe Galtier）去年4月也表示，他認為弗拉帕是法國最好的裁判之一。

對於弗拉帕成為足球賽事最高殿堂的主裁判，加利畢昂否認是為了打性別平等牌，他說，「弗拉帕因為能力而成功，沒有任何特權，她獲得位子是因為才能」。

不過，網路和球場上的「厭女情結」讓弗拉帕和家人時常遭到謾罵，弗拉帕告訴大西洋月刊，「我家人有點害怕，但他們什麼都不會說，不希望我捲入麻煩或分心」。

她說，和球員相比，「我不高、不壯，但我必須面對差異」，「這也會培養出你的個性與風格，最重要的是，你必須堅持下去」。

在女權受限的卡達出任世界盃首位女性裁判的歷程更加引人注目，弗拉帕告訴巴黎人報（Le Parisien）：「我不是主辦國的決定者，國際足球總會（FIFA）讓女性在這個國家擔任裁判是個有力訊息。我們說運動不該政治化，但我知道我們扮演的角色若能帶來一些改變，那會很好。」

對於在足球最高殿堂上執法是否感覺害怕，弗拉帕笑著回答大西洋月刊記者：「擔任裁判時，我很開心。我知道比賽的重要性，但我也知道自己的能力與技術。若他們指定你出任這個層級，那是因為你有足夠的能力。你在這個位子因為你值得。」

這次卡達世界盃有6位女性裁判，其中主裁判除弗拉帕外，還有盧安達的穆坎桑加（Salima Mukansanga）和日本的山下良美（Yoshimi Yamashita），兩人也是首位非洲和亞洲的女性裁判。（編輯：周永捷）1111201

這次卡達世界盃有6位女裁判，其中主裁判除弗拉帕外，還有盧安達的穆坎桑加（圖）和日本的山下良美。（路透社）