哥斯大黎加對德國全由女裁判執法 創世界盃男子組首次

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（中央社杜哈29日綜合外電報導）國際足球總會今天宣布，世界盃E組的哥斯大黎加對德國一役，將由法籍的弗拉帕擔任主裁判，同為女性的貝克與狄亞士為助理裁判，這將是男子世界盃史上首度執法裁判全為女性。

哥斯大黎加將於卡達時間12月1日（台灣時間2日凌晨）對上德國。

38歲的弗拉帕（Stephanie Frappart）上週在2022年卡達世界盃足球賽C組小組賽的波蘭對墨西哥之戰，擔任第4裁判。這次她將在哥斯大黎加對德國一役擔任主裁判，是她生涯的另一大里程碑。

弗拉帕2020年在歐洲冠軍聯賽擔任裁判，今年3月也在卡達世界盃資格賽執法，都是女性裁判首次達成的成就。

除了弗拉帕以外，哥斯大黎加與德國之戰還有巴西籍的貝克（Neuza Back）和墨西哥籍的狄亞士（Karen Diaz）擔任助理裁判。

這次卡達世界盃的女性裁判，還有盧安達的穆坎桑加（Salima Mukansanga）、日本的山下良美（Yoshimi Yamashita）。

弗拉帕經驗豐富，曾在法國甲級聯賽（Ligue 1）、歐霸盃（Europa League）、男子世界盃資格賽，以及2019年歐洲超級盃（European Super Cup）切爾西（Chelsea）對利物浦（Liverpool）的冠軍戰等全球頂尖賽事執法。（譯者：李晉緯/核稿：曾依璇）1111130

弗拉帕在世界盃足球賽22日波蘭對墨西哥之戰，擔任第4裁判。（路透社）