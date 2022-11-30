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內馬爾腳踝傷勢未癒 世界盃對喀麥隆持續缺陣

2022/11/30 08:56（11/30 09:11 更新）
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巴西足球名將內馬爾在世足小組賽首戰扭傷腳踝。（共同社）
巴西足球名將內馬爾在世足小組賽首戰扭傷腳踝。（共同社）
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（中央社杜哈30日綜合外電報導）巴西隊醫證實，陣中足球名將內馬爾（Neymar）腳踝傷勢未癒，卡達世界盃足球賽G組小組賽對抗喀麥隆之役他將無法上場。

法新社報導，效力法國甲級足球聯賽（Ligue 1）巴黎聖傑曼（PSG）的超級球星內馬爾，在國家隊2比0擊敗塞爾維亞的世足小組賽首戰扭傷腳踝，因此沒有在球隊1比0擊敗瑞士的小組第二輪賽事上場。

巴西總教練泰特（Tite）表示，他有信心30歲的內馬爾將重新歸隊，為巴西爭取隊史第6座世界盃冠軍，但鑒於巴西已篤定晉級16強，內馬爾將不會在對喀麥隆的比賽上場。

巴西隊醫拉斯馬（Rodrigo Lasmar）在巴西足協發布的影片說：「內馬爾有點發燒，但已經獲得控制，且並不影響他腳踝傷勢的恢復。」

巴西將於台灣時間12月3日清晨3時出戰喀麥隆。巴西目前戰績2勝、積分6分，在G組排名第1，已經確定能夠晉級16強淘汰賽。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1111130

#世界盃足球賽
#內馬爾
#世足
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