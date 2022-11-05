從鋒芒外顯昇華為內斂全面 內馬爾再戰世界盃

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巴西明星球員內馬爾（左）叱吒足壇逾10年，這次世足賽自認狀態「好到不行」，要讓巴西再返巔峰。（圖取自instagram.com/neymarjr）

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（中央社台北5日綜合外電報導）巴西明星球員內馬爾叱吒足壇逾10年，去年卻意外透露卡達世界盃可能是他選手生涯最後世足掀熱議。但這次世足賽內馬爾仍自認狀態「好到不行」，要讓巴西再返巔峰。

．職司：中場

．年齡：30

．所屬職業隊：法甲巴黎聖傑曼（PSG）

去年10月內馬爾（Neymar）一度語出驚人表示，2022年世界盃後可能從國家隊退休，並稱心理壓力讓他萌生「不確定是否還具有足夠的意志力踢足球」念頭，使今年卡達世界盃會否成為他最後一役備受矚目。

當時內馬爾因飽經傷勢困擾而消沉，上賽季更因傷缺席泰半。2022-23賽季傷癒歸隊後終於走出陰霾，他在法甲本季頭13場比賽為球隊踢進11球，還有9個助攻，當年他效力西甲巴塞隆納時代的攻擊銳刃形象重現。

內馬爾在卡達世界盃開賽前頻頻寫下亮眼表現，對巴西而言是一大好彩頭，內馬爾也自認狀態「絕佳」。

他月前接受媒體訪問時說：「我不覺得有所謂全新的內馬爾，但我認為一切都已到位。我在本賽季有個非常好的開始，就像我剛來到法甲的頭2、3年一樣。」

「我覺得現在的自己是個更全面的球員，因為我可攻可守、可進球，也能勝任任何位置，我自認變得比以前更全面。」

奪下世界盃與歐冠雙冠王是內馬爾的夢想，他說：「今年的目標是和兩支球隊一起獲勝，和PSG、巴西一起贏得一切。我們清楚知道即將到來的世界盃有多難贏。儘管前途艱難，但我有奪冠的夢想」。（譯者：張茗喧/核稿：陳亦偉）1111105