全球頂尖中場德布勞內 比利時更上層樓得看他

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比利時籍、著名的歐洲足球球星德布勞內能否率領比利時隊在這次卡達世足賽中更上層樓，備受外界矚目。（圖取自facebook.com/KevinDeBruyne）

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（中央社台北5日綜合外電報導）2018年的俄羅斯世足賽，比利時隊淘汰巴西，睽違32年再闖4強，幕後功臣正是「丁丁」德布勞內。他能否率領比利時隊在這次卡達世足賽中更上層樓，備受外界矚目。

．職司：中場．年齡：31．所屬職業隊：英超曼城隊

比利時籍、著名的歐洲足球球星德布勞內（Kevin De Bruyne）因相貌與髮型酷似經典漫畫「丁丁歷險記」而有「丁丁」的綽號。

星期日泰晤士報（Sunday Times）報導，足球雖然是團體運動，但有些球員總能超越隊友，扮演領頭羊率全隊更上一層樓，少了他們，整支球隊就如同一隻不會唱歌的鳥。

比利時國家隊擁有許多球藝精湛的隊員，他們被譽為比利時的「黃金世代」，而德布勞內正是這批黃金世代中不可或缺的關鍵要角。

為足壇帶來無窮驚喜的德布勞內，代表國家隊出賽近百場賽事，憑藉他在場上的傳控能力，帶領比利時過關斬將，奠定他在「紅魔」的核心地位。2018年俄羅斯世足賽中，比利時首度闖進世界盃準決賽，踢出史上最佳表現，後來在對上英格蘭的季軍賽中奪下第3名，德布勞內功不可沒。

對比利時來說，德布勞內是球隊核心，效力英超曼城期間，也頻頻在英超聯賽與歐洲聯賽中踢出驚人表現，讓他躍居足壇世界級球星。

德布勞內被譽為全能球員一點都不為過，因為他幾乎能擔任所有位置，他雖是天生的攻擊型中場，但也擅長邊路打法，也能客串前鋒甚至中後場。

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他驚人的工作效率、足球智慧以及出色的視野，使他在關鍵時刻送出給對手致命一擊的傳球，並擁有主宰高強度比賽的能力，這些都是比利時隊在本屆世足賽F組中出線的希望。今年同為卡達世足賽F組的球隊，還包括2018年踢入決賽的克羅埃西亞、摩洛哥和加拿大。

不少關於世足的外電認為，如果比利時隊本屆世足能更上層樓，德布勞內肯定扮演舉足輕重角色，因為他就是這樣一位出色的球員。（譯者：張茗喧/核稿：陳亦偉）1111105