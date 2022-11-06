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英超金靴獎加持 孫興慜成世足賽韓國表現關鍵

2022/11/6 21:32（11/6 22:29 更新）
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韓國足球名將孫興慜。（圖取自facebook.com/HeungMinSonOfficial）
韓國足球名將孫興慜。（圖取自facebook.com/HeungMinSonOfficial）
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（中央社記者謝靜雯台北6日電）從亞洲第一個在歐洲5大聯賽拿下金靴獎的球員，到今年球季陷入嚴重低潮，韓國名將孫興慜總算在世界盃開踢前逐漸找回狀況，韓國在卡達世界盃能走到哪，孫興慜的表現將是關鍵。

目前效力於英超熱刺隊的孫興慜，上個球季踢進23球，拿下英超金靴獎，並成為史上第一個在歐洲5大聯賽（英超、西甲、義甲、德甲與法甲）拿到此一殊榮的亞洲球員。

不過孫興慜在今年球季開始卻陷入嚴重低潮，前6場都未能進球，終於在9月18日對萊斯特城時替補上陣，演出帽子戲法，一口氣踢進3球，稍解進球荒。

父親也是足球員的孫興慜，小時候家庭狀況並不理想，靠著足球讓他一步步的擺脫貧困，並因此獲得前往德國的機會，並因在U17世界盃上的出色表現，與漢堡隊簽約，打開職業大門。

孫興慜在漢堡隊期間表現出色，讓另一支德甲球隊列佛庫森在2013年時以改寫俱樂部轉會費紀錄的1000萬歐元簽下孫興慜；兩年後，孫興慜再轉到英超的熱刺隊，一步步攀上高峰。

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上個球季開季前，孫興慜先與熱刺隊續約，在整個球季踢進了23球，幫助熱刺隊以在英超榜上名列第4，並奪下個人生涯第一座金靴獎。

韓國在2002年的日韓世界盃曾經寫下史上最佳的第4名，但隨後在德國、南非、巴西與俄羅斯的4屆比賽中，只在南非踢進16強。今年卡達世界盃韓國與烏拉圭、葡萄牙與迦納同組，晉級難度不低，想突圍闖進16強，孫興慜的表現將是關鍵。（編輯：屈享平）1111106

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