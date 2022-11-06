英格蘭連7屆闖世足賽 隊長凱恩表現受矚目

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（中央社記者黃巧雯台北6日電）英格蘭足球隊隊長凱恩4年前率隊在俄羅斯世足賽奪得第4名，憑藉個人單屆6次進球，更獲得2018年世足賽金靴獎肯定。這次凱恩再度領軍出征，期待帶領英格蘭邁向更佳名次。

29歲的凱恩（Harry Kane）效力英超球隊熱刺，目前擔任英格蘭隊長，他在16歲那年就與熱刺簽約，但在成為家喻戶曉的球星之前，多被租借到其他球隊。2012年8月凱恩首度披上熱刺戰袍替補出賽，2013-2014賽季終於獲得穩定先發的機會。

凱恩在熱刺逐漸有了一席之地後，2015-16年、2016-2017年賽季蟬聯英超金靴獎，2018-19年賽季更隨隊獲得歐冠亞軍，至今仍是球隊頭號射手。

凱恩2015年首度入選英格蘭國家隊，2018年出征俄羅斯世界盃，帶領的是一群英超年輕好手，年僅24歲的他也成為隊史最年輕的隊長。凱恩世足賽生涯首秀表現出色，在小組賽率隊2比1險勝突尼西亞，個人踢進2球，也成為球隊英雄，他並在出戰巴拿馬一役中，獨進3球上演「帽子戲法」，率領英格蘭以6比1大勝。

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凱恩幫助英格蘭隊踢進2018年世足4強，儘管最後不敵比利時，以第4名作收，但這已是英格蘭自1990年以來隊史最佳成績。凱恩單屆6顆進球，勇奪金靴獎，成為繼1986年林納克（Gary Winston Lineker）之後，英格蘭隊史拿下世足金靴獎的第2人，闖進世足賽4強後，凱恩還在2020歐洲國家盃幫助英格蘭拿下亞軍。

英格蘭1966年拿下首座世足賽冠軍，包括今年在內，更是連續7屆獲得參賽資格，凱恩今年能否率領球隊成功突圍，進一步再次挑戰冠軍榮耀，備受期待。（編輯：屈享平）1111106