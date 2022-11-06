姆巴佩才華洋溢 世界盃近60年決賽最年輕進球者

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（中央社記者龍柏安台北6日電）4年前的俄羅斯世界盃，年僅19歲的法國小將姆巴佩，成為賽史近60年來決賽最年輕的進球者，今年卡達世界盃，他將扛著衛冕軍招牌，希望能再一次讓「高盧雄雞」榮耀足球大地。

來自法國的姆巴佩（Kylian Mbappe），老爸是喀麥隆移民，母親則是法籍阿爾及利亞裔，4歲開始踢球的他，很早就展露在足球方面的天賦。

英國國家廣播公司曾訪問姆巴佩6歲時的教練芮卡迪（Antonio Riccardi），芮卡迪說：「我執教15年，他是這裡最棒的球員，甚至沒有人可以跟他相比，在巴黎有很多擁有天賦的孩子，但沒有人可以跟他一樣，也就是最棒的。」

姆巴佩也沒讓他的教練和家人失望，在法甲的第1個球季，他以16歲又347天的年紀，打破名宿亨利（Thierry Henry）保有的21年法甲最年輕進球紀錄。

上屆世界盃，姆巴佩就踢進4球，他在壓軸決賽面對克羅埃西亞，在比賽進行至第65分鐘，踢進法國隊單場第4顆球，也讓他成為「球王」比利（Pele）在1958年世界盃後，第2個未滿20歲在決賽進球的球員。

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「高盧雄雞」上屆奪冠後，姆巴佩堪稱名利雙收，不過他卻把世界盃的出場費與冠軍獎金、超過50萬美元（約新台幣1582萬元），全捐給法國一家長期關注身心障礙孩童的慈善機構。

事後姆巴佩被問到這件事時，他的回答令人敬佩。姆巴佩強調這筆錢並不會改變他的生活，卻能改變其他人的。「我已經賺夠了錢，但這對一些迫切需要幫助的人來說更重要。」1111106（編輯：屈享平）