巴西球星內馬爾世足賽首戰扭傷腳踝 須觀察48小時
2022/11/25 08:32（11/25 08:46 更新）
巴西在世足首戰以2比0擊敗塞爾維亞，不過隊長內馬爾在比賽中扭傷腳踝。（路透社）
（中央社杜哈25日綜合外電報導）巴西在2022年卡達世界盃足球賽小組賽首戰以2比0擊敗塞爾維亞，但隊長內馬爾（Neymar）在比賽中扭傷腳踝。巴西隊醫說，需要觀察48小時。
巴西隊醫拉斯馬（Rodrigo Lasmar）表示，內馬爾是在與對手碰撞時受傷。內馬爾在比賽第79分鐘被換下場。
拉斯馬說：「我們要等24到48小時，才能做出較好的評估。我們還沒有安排核磁共振（MRI）檢查，明天將重新評估。」
「我們必須等待，不能對他傷勢的變化，過早做出任何判斷。」
有人看到內馬爾在巴西與塞爾維亞之戰後走路一拐一拐；從照片看起來，他的右腳踝有腫脹的情況。
巴西接下來要到29日才會在小組賽第2戰對上瑞士，這對需要時間休養的內馬爾來說是利多消息。（譯者：李晉緯/核稿：曾依璇）1111125
延伸閱讀從鋒芒外顯昇華為內斂全面 內馬爾再戰世界盃世足賽理查利森倒掛金鉤 率巴西2比0擊退塞爾維亞 抗議卡達世足歧視LGBTQIA+ 巴西遊行將展出足球隊巨型球衣世足賽首戰吞敗別絕望 歷史數據顯示仍有奪冠機會
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
顏值與球技兼具 努涅斯可望成烏拉圭未來看板