巴西球星內馬爾世足賽首戰扭傷腳踝 須觀察48小時

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巴西在世足首戰以2比0擊敗塞爾維亞，不過隊長內馬爾在比賽中扭傷腳踝。（路透社）

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（中央社杜哈25日綜合外電報導）巴西在2022年卡達世界盃足球賽小組賽首戰以2比0擊敗塞爾維亞，但隊長內馬爾（Neymar）在比賽中扭傷腳踝。巴西隊醫說，需要觀察48小時。

巴西隊醫拉斯馬（Rodrigo Lasmar）表示，內馬爾是在與對手碰撞時受傷。內馬爾在比賽第79分鐘被換下場。

拉斯馬說：「我們要等24到48小時，才能做出較好的評估。我們還沒有安排核磁共振（MRI）檢查，明天將重新評估。」

「我們必須等待，不能對他傷勢的變化，過早做出任何判斷。」

有人看到內馬爾在巴西與塞爾維亞之戰後走路一拐一拐；從照片看起來，他的右腳踝有腫脹的情況。

巴西接下來要到29日才會在小組賽第2戰對上瑞士，這對需要時間休養的內馬爾來說是利多消息。（譯者：李晉緯/核稿：曾依璇）1111125