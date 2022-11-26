內馬爾腳踝扭傷預計缺席世足小組賽 發文嘆職涯最艱難時刻之一

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內馬爾24日於世界盃小組賽中扭傷腳踝，將缺席下場比賽。圖為24日醫護人員替內馬爾（坐著穿黃衣者）查看傷勢。（美聯社）

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（中央社杜哈25日綜合外電報導）巴西世足大將內馬爾（Neymar）腳踝扭傷，將缺席下場比賽。內馬爾在社群媒體Instagram發文說，「今天是我職涯中最艱難的時刻之一…又一次在世界盃受傷」，但相信有望歸隊。

法新社報導，30歲的內馬爾昨天在卡達世界盃足球賽小組賽首戰迎擊塞爾維亞時，與米蘭柯維奇（Nikola Milenkovic）發生碰撞，扭傷腳踝韌帶。他試圖繼續比賽，但在比賽倒數約10分鐘時被換下，今天接受檢查。

巴西足球協會（CBF）醫師拉斯馬（Rodrigo Lasmar）今天表示，內馬爾將在28日與瑞士的下一場戰役中缺陣。

然而，巴西媒體「環球體育」（Globo Esporte）節目報導，內馬爾可能也會缺席12月2日對戰喀麥隆隊的最後一場小組賽（台灣時間12月3日凌晨3時），但如果巴西闖進淘汰賽，內馬爾將有望歸隊。

內馬爾在Instagram發文表示：「今天是我職涯中最艱難的時刻之一…又一次在世界盃受傷。」

他寫道：「我受傷了，沒錯，這很煩人也會很痛，但我相信我有機會歸隊，因為我會盡全力幫助我的國家、我的隊友和我自己。」

巴西隊右後衛達尼洛（Danilo）也因腳踝扭傷，將缺席巴西第2場小組賽。

拉斯馬在巴西足球協會公布的影片中表示：「我們不會讓這2名球員參加下一場比賽，但他們會持續接受治療，才能及時恢復並加入接下來的比賽。」

結束與塞爾維亞的比賽後，教練泰特（Tite）樂觀地認為，內馬爾將歸隊並率領巴西隊爭取第6座冠軍，延續紀錄。

泰特說，「內馬爾肯定會繼續參加接下來的世界盃賽事」，並指內馬爾腳踝受傷後仍堅持留在場上，「因為球隊需要他」。（譯者：張茗喧/核稿：盧映孜）1111126