梅西生涯1000場出賽 世界盃進9球超越馬拉度納居隊史第2
2022/12/4 10:13（12/4 10:53 更新）
阿根廷球星梅西4日在世界盃16強賽攻進個人歷來在世足的第9顆球。（共同社）
（中央社杜哈4日綜合外電報導）阿根廷今天在2022年卡達世界盃足球賽16強賽以2比1擊敗澳洲，陣中頭號球星梅西在這場他生涯第1000場出賽攻進個人歷來在世足的第9顆球，超越馬拉度納等人，隊史排名第2。
梅西（Lionel Messi）在比賽第35分鐘一記低角度的勁射破網，這是他在阿根廷國家隊生涯的第94顆進球，也是歷來在世界盃的第9個進球。這讓他超越馬拉度納（Diego Maradona）與史塔比（Guillermo Stabile）世界盃攻進8球的紀錄，在國家隊史上排名獨居第2。
阿根廷國家隊史中，世界盃攻進最多球的名將是踢進10球的巴提斯圖塔（Gabriel Batistuta），梅西有機會在這次世界盃追平，甚至超越他的紀錄。
今天的16強賽中，阿爾瓦雷茲（Julian Alvarez）下半場趁澳洲守門員萊恩（Mat Ryan）想帶球繞過阿根廷球員時將球截走，輕鬆在空門的情況下於第57分鐘進球，讓阿根廷2比0領先。
阿爾瓦雷茲（左）搶球後射門成功，率阿根廷2比0擴大領先差距。（美聯社）
比賽第77分鐘，澳洲的古德溫（Craig Goodwin）一記勁射打到阿根廷球員費南德茲（Enzo Fernandez）的身體折射進網，這記烏龍球讓澳洲追回1球，但最終阿根廷仍以1球勝出，成功晉級8強。
梅西坦承，比賽最後確實很緊張，但「我們晉級了，這是最重要的」。
「這是場硬仗，也是煎熬的一天，因為我們賽前休息的時間很少，我們非常疲勞，我們很高興能拿下勝利，晉級到下一輪。」
阿根廷接下來將於台灣時間10日清晨3時對上荷蘭，爭奪4強門票。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1111204
梅西（中）在比賽第35分鐘低角度射門，這是他在阿根廷國家隊生涯的第94顆進球。（美聯社）
梅西進球後，做出招牌動作慶祝。（美聯社）
阿根廷阿爾瓦雷茲射進第2球後，梅西（前右）開心飛奔與他擁抱。（美聯社）
阿根廷在16強賽擊敗澳洲，布宜諾斯艾利斯球迷興奮歡呼。（美聯社）
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