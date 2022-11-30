更多編輯台推薦新聞：
12/1起戶外免戴口罩 車站、演唱會等7情境QA一次看
生活

12/1起戶外免戴口罩 車站、演唱會等7情境QA一次看

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看
政治

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看

圖輯／世足球星鐵漢柔情 10組叱吒球場帥爸與寶貝超萌瞬間
運動

圖輯／世足球星鐵漢柔情 10組叱吒球場帥爸與寶貝超萌瞬間

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動
前進FIFA 2022世足賽
世足花絮
新聞專題
世足花絮11/100
首頁 / 運動

阿根廷球迷合租獨棟透天厝 打造世足之家

2022/11/30 09:18（11/30 16:37 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
約10名阿根廷年輕人集資合租獨棟透天厝，打造成為「世足之家」。他們在世足月中共同生活，一起觀看每場球賽，享受4年一次的世足盃時光。（圖取自Instagram社群平台）中央社記者黃韻如布宜諾斯艾利斯傳真 111年11月30日
約10名阿根廷年輕人集資合租獨棟透天厝，打造成為「世足之家」。他們在世足月中共同生活，一起觀看每場球賽，享受4年一次的世足盃時光。（圖取自Instagram社群平台）中央社記者黃韻如布宜諾斯艾利斯傳真 111年11月30日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃韻如布宜諾斯艾利斯29日專電）阿根廷人對於足球的狂熱以及對於國家隊的支持已到瘋狂地步。一群阿根廷年輕人集資租下獨棟透天厝，在世足月中看遍每一場比賽，並將這個計畫稱為「世足之家」。

提出「世足之家」（La Casa del Mundial）想法的賴夫（Nicolas Lev）說，因為無法親自去看2022卡達世界盃足球賽，去年9月時萌生租一間房子與朋友一起看每場球賽的想法。因此，他與約10位29至30歲的單身族朋友一起集資合租透天厝，讓「世足之家」的想法能夠成真。

這群合租「世足之家」的年輕人大多為遠距上班的工作者，他們不僅享受一起生活，一同觀看足球的樂趣，更擁有完善的管理系統，策劃人樂福以經濟部、糧食部、飲料部、清潔部、代表隊部和娛樂部等6大部門，分配世足之家所需資源及財務，並將每天在「世足之家」的生活放在社群網站與外界分享。

賴夫提到，找尋「世足之家」的落腳處並不順利，需要足夠的房間、泳池和阿根廷人必備的烤肉架。另外，也不能位居偏僻，最後終於在布宜諾斯艾利斯省的總統官邸旁，找到合適的地點。

除了「世足之家」，阿根廷首都布宜諾斯艾利斯市政府也加入瘋足球行列，在首都巴勒摩（Palermo）區公園帶成立一處瘋世足廣場（Plaza Emoción Mundial），提供大螢幕，讓民眾免費觀看64場賽事，場內也設置阿根廷國家代表隊相關看版、足球活動和美食區，讓民眾可以盡情在園區內享受世足氣氛。（編輯：高照芬）1111130

阿根廷首都瘋世足廣場（Plaza Emoción Mundial）位於市區巴勒摩（Palermo）公園帶，可容納近萬人觀賽，世足廣場設置阿根廷國家代表隊看版，滿足民眾賽事中與球星合照的欲望。中央社記者黃韻如布宜諾斯艾利斯攝 111年11月30日
阿根廷首都瘋世足廣場（Plaza Emoción Mundial）位於市區巴勒摩（Palermo）公園帶，可容納近萬人觀賽，世足廣場設置阿根廷國家代表隊看版，滿足民眾賽事中與球星合照的欲望。中央社記者黃韻如布宜諾斯艾利斯攝 111年11月30日
#世足之家
#賴夫
#阿根廷
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
法國主將本澤馬受傷退出世足 被發現在印度洋渡假