更多編輯台推薦新聞：
12/1起戶外免戴口罩 車站、演唱會等7情境QA一次看
生活

12/1起戶外免戴口罩 車站、演唱會等7情境QA一次看

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看
政治

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看

圖輯／世足球星鐵漢柔情 10組叱吒球場帥爸與寶貝超萌瞬間
運動

圖輯／世足球星鐵漢柔情 10組叱吒球場帥爸與寶貝超萌瞬間

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動
前進FIFA 2022世足賽
世足花絮
新聞專題
世足花絮12/100
首頁 / 運動

法國主將本澤馬受傷退出世足 被發現在印度洋渡假

2022/11/29 22:51（11/30 09:01 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
法國足球明星本澤馬因傷退出世界盃後，被發現抵達印度洋留尼旺島渡假。（圖取自facebook.com/KarimBenzema）
法國足球明星本澤馬因傷退出世界盃後，被發現抵達印度洋留尼旺島渡假。（圖取自facebook.com/KarimBenzema）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社杜哈29日綜合外電報導）今年金球獎得主法國足球明星本澤馬（Karim Benzema）因傷退出世界盃後，被發現已抵達印度洋留尼旺島渡假。法國足球隊總教練德尚今天拒絕討論本澤馬的相關情況。

法新社報導，本澤馬為西班牙甲級足球聯賽（La Liga）皇家馬德里（Real Madrid）前鋒，在世足開踢前因左大腿受傷而退出法國隊，不久後便離開球隊在卡達所待的飯店。

今天早上，本澤馬已抵達法國海外省分留尼旺島（Reunion Island）。此前西班牙才傳出謠言，他可能返回皇馬隊進行訓練。與本澤馬關係密切的消息人士指稱，他將待在留尼旺島一週。

本澤馬目前仍是法國世足代表隊成員之一，未正式遭到替換。法國隊總教練德尚（Didier Deschamps）今天被問及關於本澤馬的情況時選擇不予理會。

法國足球協會（French Football Federation）先前表示，本澤馬在受傷後將退出比賽3週。這意味如果法國一路打進世足後半段賽事，嚴格來說他仍可能以狀態許可回到隊上。

法國明天將對決突尼西亞，展開在D組預賽的最後一場賽事。德尚今天在卡達首都杜哈舉行的賽前記者會上表示：「你們在為那裡的事情，旁敲側擊打聽消息，但那些事不在我的腦中。我不知道誰說了什麼，在哪裡或是如何。」（譯者：陳正健/核稿：楊明暐）1111129

法國足球明星本澤馬是今年金球獎得主。（圖取自facebook.com/KarimBenzema）
法國足球明星本澤馬是今年金球獎得主。（圖取自facebook.com/KarimBenzema）
#本澤馬
#德尚
#法國
延伸閱讀
本澤馬復原進度超前 有機會為法國踢世界盃衛冕軍法國2比1勝丹麥 本屆世足首張16強門票到手姆巴佩才華洋溢 世界盃近60年決賽最年輕進球者法國人對卡達世足態度矛盾 想抵制卻踴躍觀賽盤點世界盃6大型男教練 鬥智拚戰績足球場邊也吸睛
本澤馬
金球獎得主本澤馬因傷無緣世足 重擊衛冕軍法國本澤馬率皇馬歐冠、西甲奪冠 獲金球獎肯定
德尚
耶南德茲對澳洲之戰受傷 無法再為法國征戰世界盃
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
伊朗對決宿敵美國 世足政治味最濃賽事登場